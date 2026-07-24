Kaip išvirti birią ir kvapnią grikių košę: viena gudrybė pakeis skonį

Sodresnį skonį suteikia keli svarbūs žingsniai: prieš verdant grikius lengvai paskrudinti, laikytis tinkamų proporcijų ir leisti jiems pailsėti po uždengtu dangčiu.
Taip paruošti grūdai išlaiko savo formą, nesulimpa, o košė netampa vientisa lipnia mase.
Grikiai būna birūs, aromatingi ir puikiai tinka kaip garnyras prie mėsos, žuvies ar daržovių patiekalų.
Tradicinis pyragas, kuriam tinka tik ūkininkų auginti grikiai (II)
Taisyklingai paruoškite kruopas
Stiklinė grikių perrenkama ir perplaunama šaltu vandeniu 3–4 kartus, kol skystis taps beveik skaidrus. Po to kruopas reikia gerai nusausinti, kitaip keptuvėje jos ne keps, o troškinsis garuose.
Sausi grikiai supilami į įkaitintą keptuvę ir kaitinami kelias minutes nuolat maišant. Kai tik pasklinda ryškus riešutų aromatas, kruopos nuimamos nuo ugnies.
Kiek pilti vandens
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Minkštai košei naudojama klasikinė proporcija: 1 stiklinė grikių ir 2 stiklinės vandens. Jei reikia ypač biraus garnyro, skysčio kiekis sumažinamas iki 1,5 stiklinės.
Kruopos užpilamos verdančiu vandeniu, įberiama apie 1/2 arbatinio šaukštelio druskos ir užverdama. Tada kaitra iškart sumažinama iki minimumo.