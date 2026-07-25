Grybautojos gudrybė, kaip lengvai nuvalyti voveraites: greit surenka nešvarumus, nereikia peilio

Nelengvu grybautojų uždaviniu tampa nuo miško spyglių ir šapų išvalyti voveraites.
Socialiniame tinkle „Facebook“ grybautoja Aušra pasidalino labai paprasta gudrybe, kaip be didelio vargo išvalyti šias daugelio tautiečių mėgstamas miško gėrybes.
„Kaip lengviausiai nuvalyti voveraites? Panaudokite vandenį ir miltus.
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Miltai surenka visus nešvarumus ir voveraitės akimirksniu tampa visiškai švarios. Jums nereikės naudoti jokio šepetėlio, jokio peilio.
Rezultatu liksite labai patenkinti“, – savo paskyroje gudrybe dalinosi Aušra Grei.
Komentaruose jos sekėjai džiaugėsi, kad šis triukas pasiteisino 100 proc.
Grybautoja savo genialiu voveraičių valymo būdu pasidalino ir su Lrytas skaitytojais.
grybaivoveraitėsišvalyti
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