MaistasVirtuvės gudrybės

Grybautojos gudrybė, kaip lengvai nuvalyti voveraites: greit surenka nešvarumus, nereikia peilio

2026 m. liepos 25 d. 08:21
Lrytas.lt
Grybautojai socialiniuose tinkluose dalinasi ne tik grybingomis vietovėmis, gardžiais receptais su grybais, bet ir naudingais patarimais, kaip be didelio vargo ir pastangų paruošti bei išvalyti grybus.
Daugiau nuotraukų (10)
Nelengvu grybautojų uždaviniu tampa nuo miško spyglių ir šapų išvalyti voveraites.
Socialiniame tinkle „Facebook“ grybautoja Aušra pasidalino labai paprasta gudrybe, kaip be didelio vargo išvalyti šias daugelio tautiečių mėgstamas miško gėrybes.
„Kaip lengviausiai nuvalyti voveraites? Panaudokite vandenį ir miltus.
Susiję straipsniai
Ne visi pamėgti grybai tinka sriubai: prieš dedant į puodą įsidėmėkit – galit apsinuodyti

Ne visi pamėgti grybai tinka sriubai: prieš dedant į puodą įsidėmėkit – galit apsinuodyti (1)

Vytaras Radzevičius kviečia į Dzūkijos virtuvę: dalijasi ypatingos baravykų sriubos receptu

Vytaras Radzevičius kviečia į Dzūkijos virtuvę: dalijasi ypatingos baravykų sriubos receptu (1)

Vasaros skonis, kuriam neįmanoma atsispirti: voveraitės švelniame padaže

Vasaros skonis, kuriam neįmanoma atsispirti: voveraitės švelniame padaže

Miltai surenka visus nešvarumus ir voveraitės akimirksniu tampa visiškai švarios. Jums nereikės naudoti jokio šepetėlio, jokio peilio.
Rezultatu liksite labai patenkinti“, – savo paskyroje gudrybe dalinosi Aušra Grei.
Komentaruose jos sekėjai džiaugėsi, kad šis triukas pasiteisino 100 proc.
Grybautoja savo genialiu voveraičių valymo būdu pasidalino ir su Lrytas skaitytojais.
grybaivoveraitėsišvalyti
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.