Grilio meistras papasakojo, kuo nepakeičiamas šis grilio aksesuaras

Nereikia jokių papildomų įdegimo priemonių, todėl laikui bėgant įrenginys pilnai atsiperka. Vienintelis reikalavimas – elektra.
Veikimo principas paprastas: galas stipriai įkaista, o viduje esantis ventiliatorius pučia oro srovę.
Kuriame grilį – suberiame anglis į ugniadėžę ir tolygiai paskirstome.
Sumuštiniai, kuriuos galite išsikepti ant laužo!
Per vidurį paliekame smulkesnių gabaliukų. Į juos įstatome įdegiklio galą, nuspaudžiame mygtuką ir palaikome 10–15 sekundžių, kol atsiranda pirmos žarijos.
Tuomet šiek tiek atitraukiame ir dar 20–30 sekundžių pūčiame, kol žarijos sustiprėja. Atitraukti būtina, kitaip nuo karščio gali nukentėti pats įrenginys.
Kai anglys įkurtos, uždarome dangtį, o apatinę ir viršutinę sklendes paliekame pilnai atidarytas.
Toliau belieka palaukti, kol grilyje pakyla reikiama temperatūra arba, jei kepame tiesioginėje kaitroje, be deflektorių – kol anglys pilnai įsidega ir pasidengia baltais pelenais.
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Lyginant su įprastais įdegikliais, sutaupome apie 20–30 minučių. Dažnai kuriant kepsninę tai labai jaučiasi.
Įdegiklis praverčia ir kepant jautienos kepsnius. Tam, kad stori kepsniai iškeptų tolygiai, nebūtų sudegę išorėje ir vis dar žali viduje, juos pradžioje šildome žemoje temperatūroje netiesioginėje kaitroje, o tada apskrudiname tiesiai virš žarijų (reverse searing), kepsnio temperatūrą sukeldami iki mums reikiamos.
Būtent šiame etape, kai reikia greitai pakelti kaitrą, įdegiklis labai padeda. Išėmus deflektorius, pakanka trumpai pūsti į žarijas – per 40–60 sekundžių temperatūra grilyje pakyla.
Papildomai įdegiklis gali būti naudojamas smulkiems darbams: nusvilinti šerius nuo mėsos su oda, pašalinti plunksnų likučius nuo paukštienos ar kaip pagalba lydant sūrį ant patiekalų.