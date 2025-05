Įspūdingas lenktynininko K. Vingilio pasirodymas – auksas Niurburgringe

21 metų lietuvis lenktynininkas keturias valandas trukusiose lenktynėse dalyvavo su vokiečių komanda „Sorg Rennsport“ ir jos nariais vokiečiais Stefan Beyer ir Finn Wiebelhaus. Komanda lenktyniavo Porsche GT4 CS automobiliu.

„Varžybos klojosi visiškai sklandžiai, be jokių trikdžių, atlikome puikią sustojimų strategiją. Per savo važiavimą bendroje įskaitoje buvau netgi pasiekęs trečią poziciją, visgi galiausiai teko pasitenkinti penkta, kuri ir taip yra gana aukšta. Savo AM klasėje užėmėme pirmąją poziciją. Tiesa, kurį laiką pirmavę buvome aplenkti, tačiau pačiame paskutiniame posūkyje komandos nariui pavyko konkurentą pasivyti ir atsikovoti pirmą vietą“, – pasakojo 21 metų lietuvis.

K. Vingilis juokavo, kad šįkart oro sąlygos buvo puikios, kas yra reta Niurburgringui, o jis pats esąs lietaus ir slidžios kelio dangos mėgėjas. Lietuvis su „Sorg Rennsport“ važiuoja jau ne pirmą kartą. „Praėjusiais metais dalyvavau su šia komanda ir man labai patiko, kaip ji dirba, rodo gerus rezultatus. Vien šiose varžybose iškovojo aukščiausias pozicijas trijose skirtingose klasėse“, – sakė vaikinas.

Jis šiemet planuoja toliau dalyvauti kituose NLS ištvermės varžybų Niurburgringe etapuose ir kautis dėl aukščiausių čempionato pozicijų. Kitos artimiausios varžybos taip pat vyks Niurburgringe ir truks net 24 valandas. Šios vienos įžymiausių 24 val. varžybos pasaulyje sutraukia šimtus tūkstančių žiūrovų. K. Vingilis bus pirmasis lietuvis, kuris jose dalyvaus. Jis važiuos su ta pačia komanda ir tuo pačiu Porsche GT4 CS automobiliu, rungsis Cup 3 klasėje. K. Vingilis minėjo, kad šios Niurburgringo NLS ištvermės lenktynės yra gana sudėtingos, kadangi važiuoja daug įvairių klasių automobilių, lekiančių skirtingais greičiais. 24,3 km ilgio trasa žinoma dėl savo sudėtingumo ir pavojingumo – joje daug aklų posūkių, kalniukų bei nelygumų, o labai arti trasos esantys barjerai neatleidžia klaidų. Pastarosiose varžybose dalyvavo apie 140 lenktynininkų.