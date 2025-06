Laikaisi taisyklių – elektromobiliu važiuosi toli ir greitai: elektromobilių varžybų „Ignitis ON: atrask Baltijos pajūrį!“ dalyviai pritaria

Šį kartą ne tik Lietuvoje. 67 komandos, startavusios Palangoje, stabtelėjusios Jūrmaloje, sėkmingai pasiekė finišą Pernu, o tuo pačiu aplankė tris didžiausius Baltijos šalių kurortus ir įrodė, kad elektromobiliai puikiai tinka ilgoms verslo ar turistinėms kelionėms.

Elektromobilių varžybų dalyviai buvo padalinti į dvi kategorijas. „Verslo“ kategorijos komandos turėjo kuo greičiau nukeliauti į Pernu su sustojimu Jūrmaloje.

„Turizmo“ dalyvių varžybos taip pat buvo padalintos į du etapus. Jie galėjo rinktis bet kokį kelią pirmame „If“ etape nuo Palangos iki Jūrmalos ir per 4 valandas turėjo įveikti kuo daugiau kilometrų. Antrame etape nuo Jūrmalos iki Pernu kilometrų „rinkimui“ dalyviai turėjo 3 valandas ir 30 minučių.

Pakeliui yra nemažai ypač didelės galios įkrovimo stotelių, bet prieš varžybas buvo nerimaujama ar vienu metu į beveik tą patį maršrutą pajudėję 67 elektromobiliai neužims visų ir nesusidarys eilės.

Jau dieną prieš varžybas „Ignitis ON“ ir kiti Lietuvos operatoriai pastebėjo stipriai padidėjusį stotelių naudojimą, kai varžybų dalyviai rinkosi į Palangą. Tačiau po „If“ etapo iš Palangos į Jūrmalą tapo aišku – stotelių visiems užtenka ir niekam nereikėjo laukti eilėje.

Daugiau nei pusė „Verslo“ kategorijos elektromobilių net nebandė įsikrauti ir su viena įkrova pasiekė Pernu. Greičiausiai Palangą nuo Pernu skiriančius 490 kilometrų pavyko įveikti per 6 valandas 15 minučių, įskaitant ir važiavimą per Rygą piko metu. Lėčiausias elektromobilis tą patį atstumą įveikė per 7 valandas 25 minutes, įskaitant vieną įkrovimo sesiją.

Per 7 valandas ir 30 minučių toliausiai nuvažiavęs „Turizmo“ kategorijos ekipažas įveikė net 641 kilometrą, o mažiausiai – 494 km. Dalyvių patirtis rodo, kad keliaujant dideliais atstumais, elektromobilis visiškai nesiskiria nuo vidaus degimo varikliu varomo automobilio. Svarbu laikytis taisyklių, neviršyti greičio ir bus galima įveikti daug kilometrų, negaištant laiko įkrovimui.

Kaip sakė „Ignitis“ elektrinio mobilumo departamento vadovas Eimantas Balta, elektromobilių technologinis progresas ir įkrovimo infrastruktūros plėtra Baltijos šalyse suteikia ramybės jausmą elektromobilių vairuotojams: nebėra vadinamo „range anxiety“ ar ilgesnio pasiruošimo planuojant maršrutą, o viena „Ignitis ON“ mobilioji programėlė suteikia dar daugiau patogumo.

„Ruošdamasis varžyboms daugybę kartų keliavau į Pernu elektromobiliu iš Vilniaus ar Palangos ir galiu patvirtinti, kad galima komfortiškai keliauti bet kokiais elektromobiliais. Paskutinį kartą, likus savaitei iki varžybų, ryžausi, kaip galvojau, iššūkiui – per vieną dieną nuvažiuoti į Pernu ir grįžti į Vilnių su „Hyundai Inster“, nedideliu elektromobiliuku su 49 kWh baterija. Ir pasirodė, kad tai joks ne iššūkis. Žinoma, autostradoje jo baterija senka labai greitai, Panevėžį pasiekiau vos su 20 % likučiu. Bet jis beveik iškart priima 85 kW įkrovimo galią, tai ilgai neužtrukau. Tiesą sakant, galėjau ir trumpiau įsikrauti, bet užsikalbėjau su pensininkų pora iš Olandijos. Jie „Renault Zoe“ keliauja aplink Baltijos jūrą ir stebėjosi, kad Lietuvoje tiek daug degalinių ir įkrovimo stotelių. Tiesa, nesidžiaugė, kad kiekvienam įkrovimo tinklui reikia skirtingų programėlių ar RFID raktų, bet vėl nudžiugo, kai sužinojo, jog „Ignitis ON“ programėlė veikia visose Baltijos šalyse. Su „Inster“ dar kartą stojau įkrovimui Salaspils, Rygos aplinkelyje. Galų gale ir pietų metas atėjo, tai kol baterija pildėsi, užkandau „Hesburger“. Nuo čia be sustojimo nuvažiavau iki Pernu, ir sugrįžau iki Latvijos Adaži, kur irgi veikia „Ignitis ON“ stotelė. Pakeliui namo teko dar 20 minučių pailsėti šalia Panevėžio. Ir viskas. Beveik tūkstantis kilometrų įveikta per vieną dieną, kelių eismo taisyklės nepažeistos. Vidutinės sąnaudos važiuojant 90 km/h pagal GPS buvo 13,1 kWh“,– įspūdžiais dalinosi varžybų organizatorius Darius Grinbergas.

Beje, šiemet organizatoriai pirmą kartą visos įrangos ir reklamos priemonių pervežimui naudojo elektrinį „Renault Master“. Kelionėje iš Palangos į Pernu jį vieną kartą reikėjo įkrauti Jūrmaloje esančioje „Ignitis ON“ įkrovimo stotelėje.

Važiuojant iš Pernu į Vilnių teko stoti du kartus – Salaspils, kur organizatorių komanda ir papietavo, bei Panevėžyje, nes gerokai pakrautas krovininis mikroautobusas turėjo pasipildyti energija prieš didelio greičio atkarpą autostradoje. Vilnių „Renault Master“ pasiekė tik 40 minučių vėliau, nei tuo pačiu maršrutu keliavęs benzininis VW Golf.

Varžybų organizatoriai bandė sužinoti kokią paramą valstybė teikia elektromobilių ir įkrovimo stotelių įsigijimui.

Lietuvoje, nuo APVA kvietimo pradžios (2022 m. birželio) iki 2025 m. balandžio 30 d. išmokėta parama elektromobiliams įsigyti fiziniams asmenims: 5 490 elektromobiliai už 18 237 500 Eur. Iš jų: nauji elektromobiliai – 1805 vnt. už 9 025 000 Eur, naudoti elektromobiliai – 3685 vnt. už 9 212 500 Eur. Juridiniams asmenims: 2613 elektromobiliai (nauji) už 10 492 000 Eur.

APVA teikia paramą ne tik elektromobiliams įsigyti, bet ir viešai jų įkrovimo infrastruktūrai plėsti. Pagal šiuo metu galiojančius kvietimus ir gaunamas paraiškas jau planuojama įrengti arti 700 viešai prieinamų elektromobilių įkrovimo prieigų strategiškai svarbiose šalies vietose. Bendrai įkrovimo stotelių plėtrai numatyta skirti virš 60 mln. eurų ES lėšų. Taip pat planuojama įrengti ir įkrovimo prieigas sunkiajam elektriniam transportui.

Latvijoje gyventojai taip pat gauna valstybės paramą naujam ar naudotam elektromobiliui ir naujam įkraunamam hibridiniam automobiliui įsigyti. Nuo paramos programos pradžios iki 2024 metų gruodžio mėnesio, Latvijoje, pasinaudojant valstybės parama, įsigytas 2861 ekologiškas automobilis, o bendra paramos suma siekė 12,2 mln. eurų. 2025 metų balandžio 29 d., ministrų kabinetas pritarė Klimato ir energetikos ministerijos siūlymui 11 mln. eurų padidinti bendrą paramos sumą. Parama bus teikiama iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Estijoje valstybės parama elektromobiliams ir elektriniams motociklams baigta 2025 kovo 21 d., kuomet buvo panaudotos visos tam skirtos lėšos. Privatūs asmenys įsigijo 1037 automobilius, o paramos suma sudarė 5 257 021 Eur. Įmonės pasinaudojo 2770050 Eur parama ir įsigijo 695 elektromobilius. 264429 Eur buvo panaudoti 239 elektrinių motociklų su krovinių dėže pirkimo skatinimui. Estijos Aplinkos investicijų centras skelbia, kad ateityje nebenumato paramos elektromobilių įsigijimui.

„BlackVue“ kamerų ir „Fastlink“ ryšio pagalba varžybas buvo galima stebėti gyvai. Visuose automobiliuose buvo įmontuotos „BlackVue“ kameros, o jų transliuojamą vaizdą visame pasaulyje galėjo matyti visi programėlės turėtojai.

Organizatoriai fiksavo daugiau nei 20 000 prisijungimų, o labiausiai sekama komanda tapo „If“ draudimo bendrovės ekipažas su daugiau nei 4000 prisijungimų. Komandų judėjimą taip pat buvo galima sekti FleetComplete programoje.