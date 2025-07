Italijos karštis nesutrikdė lietuvių komandos – B. Vanagas finišavo trejetuke

Skirtingai nei penktadienį, kai trasa buvo panaši į klasikinio ralio atkarpas, šeštadienį „Gurtam TOYOTA GAZOO Racing Baltics“ ekipos laukė tikrasis „Italian Baja“ iššūkis – techniški, klaidūs ir fiziškai sudėtingi ruožai. Navigacija pareikalavo ypatingo tikslumo, o siauri keliai vertė brautis su „Toyota Hilux“ kone per milimetrus. Vis dėlto ekipažo patirtis, susikalibravimas ir ryžtas davė rezultatų – lietuviai šeštadienį sėkmingai įveikė visus tris 120 km greičio ruožus ir nė viename iš jų neužleido lyderių pozicijų.

„Džiaugiuosi pasiekęs tarpinį laimėjimą mūsų kelionėje. To nepadaryčiau be Aisvydo, komandos, partnerių ir susidomėjusių bendruomenės. Pergalės kaip ir pralaimėjimai yra ambicingos kelionės dalis. Nesijaudinu gavęs pamokų, lygiai taip pat per daug nesidžiaugiu laimėjęs“, – iškart po finišo mintimis dalinosi Benediktas Vanagas.

Šios lenktynės – pirmasis rimtas išbandymas naujai suformuotam lietuvių duetui. Nors žiūrovams kilo klausimų dėl greitų pokyčių komandoje ir galimo susikalbėjimo trūkumo, B.Vanagas ir prie ekipos prisijungęs šturmanas Aisvydas Paliukėnas įrodė, kad šie profesionalai gali efektyviai dirbti drauge. Pats A. Paliukėnas neslėpė džiaugsmo dėl pasiekto rezultato:

„Šiandien vyko specifinis reikalas, kartojome ruožą tris kartus, navigacijos prasme buvo paprasčiau, bet vis tiek reikėjo dirbti darbą, kad būtume tikslesni ir greitesni. Esu patenkintas mūsų rezultatu“.

Vienas iš šios dienos išskirtinių akcentų – legendinis Cantina di Rauscedo tramplynas, esantis tarp vynuogynų. Šis įspūdingas šuolis, paskutinį kartą naudotas 2018 metais, šiemet po septynerių metų pertraukos sugrįžo į trasą ir jau pirmame greičio ruože sutraukė šimtus žiūrovų.

„Žiūrovams – gražu, bet tie, kurie supranta fiziką, žino, kad ore automobilis negreitėja“, – šypsodamasis komentavo B.Vanagas.

FIA Europos bajų taurė susideda iš 9 etapų, vykstančių šiltuoju metų laikotarpiu. Toliau komandos vasaros tvarkaraštyje numatytos lenktynės Vengrijoje bei Lenkijoje.