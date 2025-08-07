Buvęs profesionalus futbolininkas startuos Dakaro ralyje

"Važiuojam, publika! Startuosiu Dakaro ralyje kartu su komandžiokais. Svajonės pildosi", - feisbuko įraše paskelbė S.Klevinskas.
Atsarginiu vartininku didžiąją karjeros dalį rinktinėje buvęs lietuvis keturis kartus aikštėje pasirodė ir startinėje sudėtyje, o jo debiutas įvyko su Kuveito rinktine.
„Dar būdamas vaikas svajojau vieną dieną išbandyti save šiame legendiniame ralyje. Tačiau gyvenimas pakrypo kita linkme – pasirinkau futbolą ir ilgam pasinėriau į profesionalaus sportininko kelią. Kol buvau aktyvus futbolininkas, apie Dakarą galėjau tik pasvajoti“, – mintimis yra dalijęsis būsimasis Dakaro ralio debiutantas, šio sporto paslapčių sėmęsis iš varžybų veterano Arūno Gelažninko.
S.Klevinskas gimė ir užaugo Marijampolėje, „Sūduvoje“ pradėjo profesionalo karjerą. Gimtajame klube S.Klevinskas rungtyniavo 2001–2009 metais, buvo komandos kapitonas ir su ja 2007 metais tapo Lietuvos vicečempionu, 2005 ir 2009 metų bronzos medalių laimėtoju, taip pat 2006 ir 2009 metais iškovojo Lietuvos futbolo federacijos (LFF) taurę bei 2009 metų supertaurę.
Būdamas 33-ejų S.Klevinskas baigė karjerą ir buvo nusprendęs dėmesį skirti verslui.