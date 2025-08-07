Rokiškyje kyla ralio serviso zona, dalyviai įveikė priešstartinius formalumus

Ketvirtadienį, aštuntą valandą ryte darbą pradėjo administracinė „Rokiškio Grand Rally“ komisija, kurios metu dalyviai atsiėmė savo startinius paketus – automobilių lipdukus, kelio knygas, GPS įrangą.
Po administracinės komisijos sportininkai iškeliavo į Rokiškio regioną užsirašyti greičio ruožų stenogramas. Tuo metu jų mechanikai pristatė sportinius automobilius į techninę komisiją, kur ekspertai įvertino jų atitikimą reikalavimams, patikrino saugumo įrangą. Tik atlikus abiejų komisijų formalumus ekipažams uždegama žalia šviesa startui „Rokiškio Grand Rally“ varžybose.
Ketvirtadienį ėmė pildytis ir Nepriklausomybės aikštė, kurioje įkurta dalyvių serviso zona. Čia varžybų metu bus atliekami visi automobilių remonto ir aptarnavimo darbai, kadangi bet koks automobilių remontas kitose vietose arba draudžiamas, arba tam tiesiog nėra numatyta laiko.
Serviso zonoje taip pat veiks ir mobili automobilinių atliekų surinkimo aikštelė. Ja ir vėl tradiciškai pasirūpino „Rokiškio Grand Rally“ partneriai – Autogamintojų ir importuotojų asociacija (AGIA).
„Mums svarbu ne tik šviesti visuomenę, bet ir parodyti, kad atsakingas atliekų tvarkymas gali būti neatsiejama itin azartiškų sporto renginių dalis. Ralis – puiki platforma kalbėti apie tai, kaip kartu galime saugoti aplinką. Kiekvienas sprendimas serviso zonoje – tai proga parodyti, kad atsakingas aplinkai sportas tikrai galimas ir yra netgi įdomesnis. Akivaizdu, jog „Rokiškio Grand Rally“ bendruomenė supranta, jog sąmoningas atliekų tvarkymas ir mąstymas apie tai, kas bus rytoj, įmanomas ir ekstremaliomis lenktynių sąlygomis,“ – teigia AGIA vadovė Rita Zdanevičienė, kurios vadovaujama organizacija jau trečius metus iš eilės tapo ralio etapo Rokiškyje partnere.
Pasak „Rokiškio Grand Rally“ varžybų organizatoriaus Audriaus Gimžausko, automobilių sportas sparčiai keičiasi – vis daugiau dėmesio skiriama ne tik greičiui ar techninėms naujovėms, bet ir atsakomybei už trasoje paliekamą pėdsaką aplinkai.
„Jei paprastas šeimyninis automobilis šimtui kilometrų sunaudoja 6–8 litrus kuro, tai lenktyninis gali suvartoti ir iki 10 kartų daugiau. Akivaizdu, jog kaip ir bet kokiame profesionaliame sporte bolidų vairuotojai ir jų komandos turi spręsti daug su savo veikla susijusių iššūkių bei techninių ir organizacinių klausimų.
Būtinos specialios žinios, juk kai kurias lenktyninių automobilių dalis tenka keisti per kiekvieną kiek ilgesnį sustojimą, o kartais net pačioje trasoje, sugedus. Todėl labai vertiname, kad prie mūsų ralio prisideda Autogamintojų ir importuotojų asociacija (AGIA), kuri padeda susitvarkyti su automobilinėmis atliekomis, pasibaigus renginiui.
Tuo pačiu žiūrovai mato, kaip turi būti atsakingai elgiamasi su pavojingais skysčiais, komponentais ir transporto priemonių mechanizmais,“ – sako „Rokiškio Grand Rally“ organizatoriai.