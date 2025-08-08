Pirmosios „Rokiškio Grand Rally“ dienos lyderiai – Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius

Vos prasidėjus „Rokiškio Grand Rally“ varžyboms teko stabdyti pirmąjį greičio ruožą. Itin siauroje vietoje, ant tilto per upelį avariją patyrė Karolio Kairio ir Audriaus Narkevičiaus duetas. Jų „Ford Fiesta“ užblokavo visą kelią, tad greičio ruožas buvo sustabdytas.
Iki avarijos šiuo greičio ruožu jau spėjo pravažiuoti kone penkiolika dalyvių, o jų gretose greičiausias buvo Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi. Tačiau įgytą persvarą jie iššvaistė antrame greičio ruože, kai starte užgeso ir sugaišo brangias sekundes kol pajudėjo iš naujo. Tuo pasinaudojo ir greičio ruožą laimėjo Giedriaus Notkaus ir Daliaus Strižano duetas.
Vaidotas Žala vėl greičiausias buvo trečiame greičio ruože, tačiau ketvirtame ir vėl apie save priminė Giedrius Notkus. Visą laiką trejetuke ar šalia jo buvo ir dar trys ekipažai – Vladas Jurkevičius su Aisvydu Paliukėnu, Giedrius Firantas su Matu Valiuliu ir Rokas Steponavičius su Dovydu Ketvirčiu.
Galiausiai veiksmas persikėlė į miestą, kur buvo surengtas penktasis greičio ruožas Rokiškio gatvėmis. Čia geriausiai pasirodė Rokas Steponavičius, tačiau Vaidotas Žala bei Vladas Jurkevičius jam pralaimėjo atitinkamai tik ketvirtadalį ir trečdalį sekundės.
Po pirmosios dienos į priekį išsiveržęs Vaidotas Žala kol kas turi kiek mažiau nei septynių sekundžių persvarą prieš antroje vietoje klasifikuojamą Vladą Jurkevičių. Beveik 13 sek. lyderiui pralaimi ir trečias žengia Giedrius Notkus.
Penktadienį dienos iš kovos dėl pozicijų pasitraukė šeši avarijas ar gedimus patyrę ekipažai. Šeštadienį, pagrindinę „Rokiškio Grand Rally“ dieną dalyvių lauks dar devyni greičio ruožai, kuriais reikės įveikti beveik šimto kilometrų atstumą.
ralisRokiškisVaidotas Žala
