„Rokiškio Grand Rally“ varžybose – Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus triumfas

Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius iniciatyvą į savo rankas paėmė jau pirmąją dieną. Tiesa, jiems ralio pradžia nesiklostė visiškai sklandžiai.
Po pirmosios dienos ir penkių greičio ruožų jie prieš antroje vietoje buvusį Vlado Jurkevičiaus ir Aisvydo Paliukėno duetą lyderiavo beveik septyniomis sekundėmis. Trečioje vietoje rikiavosi Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu, kurie pirmąją ralio dieną laimėjo du greičio ruožus.
Tačiau būtent Giedriui Notkui su Daliumi Strižanu antroji ralio diena buvo lemtinga. Pramušę vieną, o vėliau ir antrą ratą, kuriuos teko keisti sustojus greičio ruože, jie nusirito rezultatų lentelėje pozicijomis žemyn ir dėl vietos trejetuke jau nebekovojo. Tuo metu Vaidotas Žala su Ugniumi Vainevičiumi antrąją ralio dieną laimėjo visus devynis greičio ruožus ir galiausiai susikrovė 52 sek. pranašumą prieš Vladą Jurkevičių su Aisvydu Paliukėnu.
Į trečiąją vietą prasibrovė itin stabiliai važiavęs Deivido Gezevičiaus ir Evaldo Kvederio tandemas. Jie lyderiams nusileido 1 min. 24 sek., tačiau 6 sek. pranašumu už savęs išlaikė Giedrių Firantą ir Matą Valiulį.
Dėl gedimų ir avarijų iš ralio pasitraukė beveik 30 ekipažų. Tai sudaro beveik 30 procentų visų startavusių dalyvių.