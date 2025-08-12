Rokiškio ralis „Viada-Multi FX“ komandai vėl tapo kova dėl išlikimo

Tilto turėklai automobilį pervėrė kiaurai
„Viada-Multi FX“ ekipos gretos praretėjo jau pirmąją varžybų dieną, kai pačiame pirmame greičio ruože avariją patyrė Karolio Kairio ir Audriaus Narkevičiaus duetas. Ekipažo automobilis rėžėsi į žvyrkelyje buvusį tiltą. Tilto turėklai automobilio kėbulą pervėrė kiaurai. Nors metalinės konstrukcijos į saloną nepateko, tačiau apgadino mazgus variklio skyriuje. Be to, ekipažas užblokavo kelią kitiems, iš paskos startavusiems dalyviams, tad greičio ruožą apskritai teko nutraukti.
„Atvažiavome į ralį nusiteikę gerai, norėjome lėkti, bet nuvažiavome keturis šimtus metrų. Ko gero ne visiškai tiksliai buvome užsirašę stenogramą. Pas mus ten buvo parašyta „Dešinys trys, siaura, tiltas“. Jei būtų parašyta „Siaura, tiltas, dešinys trys“, būčiau visai kitaip atvažiavęs. Dabar atvažiavau kaip į paprastą „dešinį tris“, o tada šturmanas pasakė, kad „siaura tiltas“. Atvažiavus ten variantų išsisukti iš situacijos jau nebebuvo. Automobilis čiuožė šonu. Išsitiesinti nebebuvo vietos.
Trenkėmės į turėklus šonu ir dalis turėklų mums sulindo į automobilį. Kliuvo į variklio skyrių, o ne į saloną. Buvo nutraukti laidai, sudaužyta saugiklių dėžė, sudaužytas degalų siurblys. Pakabos detales tai tikrai dar būtume pasikeitę, o čia – elektra. Sulaužytos jungtys ir panašiai. Mechanikai to greitai sutvarkyti jau nebūtų sugebėję. Teko pasitraukti. Tačiau esame sveiki. Net nenoriu pagalvoti, kas butų buvę, jei tie atitvarai būtų sulindę į automobilio saloną“, – kalbėjo Karolis Kairys.
Per dvi dienas – trys pramušti ratai
Nors Karolio Kairio ir Audriaus Narkevičiaus ekipažui lenktynių pradžia nesusiklostė, puikiai pirmąją dieną važiavo kitas „Viada-Multi FX“ duetas – Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu. Jie laimėjo du iš penkių pirmosios dienos greičio ruožų – tiek pat, kiek ir Vaidotas Žala. Po pirmos ralio dienos ekipažas įsitvirtino trečioje bendrosios įskaitos vietoje ir viltingai žvelgė į šeštadienį organizatorių numatytus devynis greičio ruožus. Tačiau antroji ralio diena iš karto Giedriui Notkui parodė, kad Rokiškyje jį kasmet persekiojančią nesėkmių skraistę nusimesti šįkart vėl nebus lemta.
„Kvalifikaciniame greičio ruože važiavome vidutiniškai, bet pasirinkome startui antrąją poziciją. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo neblogas pasirinkimas, nes pirmą dieną iš penkių greičio ruožų laimėjome du. Po pirmos dienos buvome treti ir nuo priekyje buvusių varžovų atsilikome nedaug. Tikėjome, kad kitą dieną dar labiau pasitempsime, bet šeštame greičio ruože, nuvažiavus apie penkis kilometrus pradėjau jausti, kad automobilis nebestabilus. Supratau, kad turime prakirstą ratą ir teko stoti jį keisti.
Praradome apie tris minutes ir supratome, kad apie kovą dėl prizinių vietų šiame ralyje teks pamiršti. Pramuštu ratu iki finišo važiavę būtume tik tuo atveju, jei būtų likęs mažas atstumas. Bet kilometrų dar buvo daug. Supratau, kad iš dviejų blogybių reikia rinktis mažesnę.
Net ir važiuojant pramuštu ratu būtume buvę gerokai lėtesni už varžovus, tačiau prie to paties turėtume ir didelius nuostolius, kuriuos sukelia važiavimas be padangos. Ar sugaišta minutė, ar trys rezultato prasme jau vis tiek nieko nesprendė, pamanėme, kad geriau nelaužysime automobilio ir ratą keisime tiesiog greičio ruože. Skaičiuoju, kad šis sprendimas mums išsaugojo kokius 3000 eurų. Kadangi mūsų finansai nėra begaliniai, iš šios nesėkmės nusprendėme išeiti bent jau be piniginių nuostolių.
Ne gana to, kartojant šį greičio ruožą pramušėme ir dar vieną padangą. Kelias buvo labai sugadintas, su giliomis provėžomis, daug aštrių akmenų. Turbūt akmuo kažkur tą ratą ir pradūrė. Stojome keisti ratą dar kartą. Dėl šių dviejų ratų nukritome į rikiuotės galą. Teko sudėti ginklus, bet ne gana to, paskutiniame miesto greičio ruože ralio dievams paaukojome ir dar vieną ratą.
Apart pramuštų ratų automobilis irgi nukentėjo nemažai, nes aštuntame greičio ruože prakirtome galinio reduktoriaus radiatorių, išbėgo alyva. Vieną greičio ruožą teko važiuoti be alyvos. Buvo rizika, kad reduktorius tiesiog užsikirs. Žodžiu, tai nebuvo mums nei lengvas, nei sėkmingas ralis“, – sakė Giedrius Notkus.
Finišavo ant podiumo
„Viada-Multi FX“ spalvas Rokiškyje apgynė vienintelis Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko ekipažas. Jie savo klasėje iškovojo antrąją vietą. Tačiau ekipažui irgi nepavyko grįžti visais sveikais ratais. Viename iš greičio ruožų, likus keliems kilometrams iki finišo Klaudas Bučinskas suprato, kad pramušė padangą ir iš jos ima dingti oras. Pilotas nusprendė bandyti pasiekti greičio ruožo finišą kiauru ratu, rizikuojant sulaužyti automobilio pakabą, bet neaukojant rezultato.
„Raliu iš esmės esu patenkintas. Turėjome gerą greitį, visuomet buvome ant kelio, neturėjome pavojingų situacijų. Nors galutinis rezultatas nebuvo toks, kokio tikėjomės. Prakirtome ratą. Net nežinau kur, tiesiog važiuojant keliu. Iš pradžių ėmė mažėti slėgis padangoje, o galiausiai teko finišuoti ant pusės ratlankio. Sprendimas nestoti greičio ruože, o važiuoti su kiaura padanga pasiteisino. Žinoma, rizikavome sulaužyti automobilį smarkiau, tačiau pasisekė pasiekti finišą ir galiausiai išlaikyti antrąją vietą klasėje.
Esu labai dėkingas visiems palaikiusiems, „Proracing“ kompanijai, kuri automobilį sureguliavo taip, kad galėčiau jaustis jame komfortiškai. Turime įvairių nustatymų ir esame pasiruošę visokiems greičio ruožams. Šturmanas irgi dirbo nepriekaištingai, tad bendrą rezultatą turėjome visų dėka. Laimėti aukštesnę poziciją sutrukdė tik tas nelemtas ratas. Tačiau surinkome tiek pat taškų, kiek ir etapą laimėjęs Markas Buteikis, todėl intriga išlieka toliau ir manau, kad kovosime iki sezono galo“, – pasakojo Klaudas Bučinskas.
Komandinėje įskaitoje „Viada-Multi FX“ ekipa šįkart liko per žingsnį nuo podiumo – ketvirtoje vietoje. Komandos ekipažai tikisi, kad už Rokiškyje patirtas nesėkmes pavyks atsigriebti rugsėjo pradžioje Elektrėnuose vyksiančiame penktame Lietuvos automobilių ralio čempionato etape.