Intriga komandų įskaitoje prieš finalinius Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionato etapus

Iki šiol lenktynininkai varžėsi dviejuose Latvijos etapuose ir viename Estijoje, o liepos mėnesį sportininkai turėjo galimybę išbandyti Slovakijos trasą, kurią jie vertina kaip itin technišką ir kokybišką.
Šio etapo metu bus apdovanoti ne tik Lietuvos ir Baltijos šalių čempionatų individualių įskaitų etapo nugalėtojai, bet ir spręsis komandinės įskaitos intriga Lietuvos čempionate.
Po penkių etapų šiuo metu Lietuvos čempionato komandinėje įskaitoje pirmauja „Pro-Mode Racing“ su 368,8 taškais, tačiau vos 5 taškais atsilikusi „Pladas Racing“ komanda išlaiko intrigą ir yra pasirengę kovoti dėl pirmosios vietos.
Kaune paaiškės, ar „Pro-Mode Racing“ išlaikys pranašumą, o rugsėjo etape Estijoje sužinosime galutinius Lietuvos ir Baltijos šalių čempionus individualiose bei komandinėse įskaitose.
Nemuno žiedo trasa techniškai labai sudėtinga, o žiūrovai turi galimybę stebėti kovas iš arti. Organizatoriai kviečia visus motociklų sporto entuziastus atvykti ir palaikyti Lietuvos sportininkus.
Pasiruošimas šeštojo etapo startams prasideda rugpjūčio 16 d. Kvalifikaciniai važiavimai ir lenktynės vyks sekmadienį, nuo 13:00 val. Žiūrovai kviečiami nemokamai palaikyti stipriausius šalies motociklininkus.
Įvykus Nemuno žiedo etapui, dalyviai ruošis finaliniam Lietuvos ir Baltijos šalių etapui Estijoje, Porshe Ring trasoje rugsėjo 6–7 d. Po jo paaiškės galutiniai 2025 m. Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionatų nugalėtojai tiek individualiose, tiek komandinėse įskaitose.