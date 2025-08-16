B. Vanago kelionė Vengrijoje baigėsi – užsidegė automobilis

Trečiajame „Hungarian Baja“ lenktynių greičio ruože iki finišo likus 50 kilometrų, kai ekipažas stovėjo neutralizacijos zonoje, užsidegė lietuvio automobilis.
Nors ugnį pavyko užgesinti, buvo nuspręsta, kad pasekmės buvo per daug rizikingo tęsti lenktynes.
„Visada bijojau gaisro. Šį kartą tai nutiko ir mums. Laimė, viskas sėkmingai baigėsi. GR3 buvo padalintas į dvi atkarpas. Įveikus beveik 90 km atvykome į neutralizaciją. Joje turėjome stovėti apie 10 min. Tuo tuo tarpu iš po „Black Hawk“ apačios pradėjo smelktis dūmai.
Ištraukus atsarginius ratus radome liepsnos židinį. Gerai, kad netoliese budėjo gelbėtojai, jie papildomai pagelbėjo. Hilux bus transportuotas į servisą ir pagal varžybų taisykles baigsime lenktynes su baudomis, nes neužbaigėme kelių greičio ruožų, bet neprarasime surinktų taškų Europos taurėje“, – teigė B.Vanagas.
Tiek po prologo, tiek po pirmojo greičio ruožo lietuvių ekipažas buvo pirmas, tačiau antrojo ruožo metu komanda dėl neatitikimų tarp trasos žemėlapio ir situacijos realybėje pasiklydo ir prarado penkias minutes, nukrisdama į antrą poziciją.
Etapą Vengrijoje sudaro keturi greičio ruožai. B.Vanagas „Hungarian Baja“ nugalėtoju tapo 2022-aisiais.
Bekelės ralis „Hungarian Baja“ Varpalotoje startuoja jau 22-ąjį kartą. Renginys yra įtrauktas į FIA Europos taurės ir „M1 Flotta“ Nacionalinio bekelės ralio čempionato etapus.