Pamatykite, kaip tai įvyko: B. Vanago automobilio gaisras iš vidaus

„Kas čia rūksta?“ – video pradžioje girdėti A.Paliukėno pastebėjimas. Po kiek laiko situacija pasikeičia ir B.Vanagas skubiai informuojamas, kad trečiojo „Hungarian Baja“ greičio ruožo metu prasidėjo gaisras.
„Degam! Benai, degam!“
Lietuvių ekipažas skubėjo ištraukti „Hilux“ automobilio ratus ir gesinti atsiradusią ugnį. Kaip po greičio ruožo samprotavo B.Vanagas, tikriausiai buvo kaltas išsiliejęs sankabos skystis, patekęs ant duslintuvo.
„Ištraukus atsarginius ratus radome liepsnos židinį. Gerai, kad netoliese budėjo gelbėtojai, jie papildomai pagelbėjo. Hilux bus transportuotas į servisą ir pagal varžybų taisykles baigsime lenktynes su baudomis, nes neužbaigėme kelių greičio ruožų, bet neprarasime surinktų taškų Europos taurėje“, – teigė B.Vanagas.
Tiek po prologo, tiek po pirmojo greičio ruožo lietuvių ekipažas buvo pirmas, tačiau antrojo ruožo metu komanda dėl neatitikimų tarp trasos žemėlapio ir situacijos realybėje pasiklydo ir prarado penkias minutes, nukrisdama į antrą poziciją. Etapą Vengrijoje sudaro keturi greičio ruožai. B.Vanagas „Hungarian Baja“ nugalėtoju tapo 2022-aisiais.
Bekelės ralis „Hungarian Baja“ Varpalotoje startuoja jau 22-ąjį kartą. Renginys yra įtrauktas į FIA Europos taurės ir „M1 Flotta“ Nacionalinio bekelės ralio čempionato etapus.