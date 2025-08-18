Priešpaskutiniame Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionato etape rekordinis dalyvių skaičius

„Supersport 300“ klasėje Baltijos šalių čempionate pirmąsias dvi vietas užėmė latviai Kristers Grabovskis ir Roberts Vinovskis, trečias liko lietuvis Liutauras Gabševičius, kuris Lietuvos čempionate tapo nugalėtoju. Šalies čempionate antrasis liko Luka Andrijevskij, trečiąją vietą iškovojo Greta Baranauskaitė.
„C1000“ klasėje Baltijos šalių čempionate pirmąją vietą iškovojo latvis Ulvis Goldbergs, tačiau tarp lietuvių greičiausias buvo Martynas Gricius.
„C600“ klasėje lietuviai dominavo tiek Baltijos šalių, tiek Lietuvos čempionate – pirmasis buvo Antanas Rakauskas, antrąją vietą iškovojo Karolis Levanaitis, trečias liko Giedrius Lavandauskas.
„B600“ klasėje trys lietuviai iškovojo prizines vietas abiejuose čempionatuose: Gintaras Čiegis užėmė pirmąją vietą, Eimantas Jankauskas liko antroje vietoje, o trečias finišo liniją kirto Lukas Kadys.
„Supersport“ klasėje pirmąją vietą užėmė Jonas Stankūnas, pagerinęs asmeninį trasos rekordą kvalifikacijoje: „Visuomet į kvalifikaciją bandau išvažiuoti pirmas, tačiau šįkart pagalvojau, kad leisiu kitiems išvažiuot ir pataikysiu į kažkokį tarpą. Rytinių treniruočių metu susidėliojau viską, kad galėčiau važiuoti greičiau, pagerinau savo praeitų metų trasos rekordą.“
Šioje klasėje antrasis finišavo Arnoldas Graževičius, trečioje vietoje liko Dovydas Vėta. Visi trys lietuviai dominavo tiek Lietuvos, tiek ir Baltijos šalių čempionatuose.
„B1000“ klasėje pirmasis abiejuose čempionatuose buvo Andrius Gižas, antroje vietoje liko Justas Gudauskas. Baltijos šalių čempionate trečiąją vietą užėmė latvis Mareks Krastins, Lietuvos čempionate trečias liko Tadas Trijonaitis.
Andrius Gižas po finišo dalinosi, jog varžybų metu reikėjo įdėti nemažai pastangų, kad pavyktų išlaikyti lyderio poziciją: „Varžybų metu dingo stabdžiai, kartais stabdė, kartais ne, pakeičiau važiavimo taktiką, lėčiau nei norėjau, tačiau bent jau saugiai pabaigiau varžybas.“
„Superbike“ klasėje abiejuose čempionatuose pirmąją vietą užėmė Valdemar Klyševskij, kuris keliomis šimtosiomis vos nepagerino ir trasos rekordo. Baltijos šalių čempionate antrasis liko latvis Ivo Vinnins, trečiasis – sportininkas iš Latvijos Davis Briedis. Lietuvos čempionate antroji vieta atiteko Kęstučiui Stankūnui, trečiąją iškovojo Vaidas Nomeika.
Po šio priešpaskutinio etapo intriga išlieka tiek komandinėse, tiek individualiose įskaitose. Finaliniame etape rugsėjo 6–7 dienomis Porsche Ring trasoje Estijoje paaiškės 2025 metų Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionai.