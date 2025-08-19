Dzūkijos sostinę sudrebins gatvių lenktynės „Mototoja Race Alytus“: veiksmo bus ir naktį, ir dieną

Veiksmas Alytuje prasidės rugpjūčio 23-iosios vakarą, kai „Street Race“ čempionato dalyviai galės išmėginti Alytaus gatvių asfalto sukibimą „Gorilla WarmUp“ sesijoje. Visą vakarą treniruotę lydės šviesos bei DJ Ignas muzika.
Sekmadienį prie garso pulto jau stos DJ JuoKaz, o trasoje užvirs kovos dėl sekundžių ir jų dalių bei svarbių taškų metinėje įskaitoje, kadangi „Street Race“ sezonas po šio etapo Alytuje jau atsidurs finišo tiesioje. Dalyvių Alytuje lauks per kelias gatves nusidriekusi trasa. Sportininkai skries Rotušės aikšte, J.Basanavičiaus bei Maironio gatvėmis.
Kol „Street Race“ dalyviai varžysis dėl pozicijų, veiksmo netrūks ir šalia trasos. Rotušės aikštėje žiūrovų lauks išskirtinių automobilių paroda, kurią surengs „SpeedFest Porsche“ ir „Uostyk dulkes_eat my dust“. Čia bus galima iš arti apžiūrėti legendinius „Porsche“, galingus amerikietiškus V8 „raumenis“ bei kruopščiai išpuoselėtus automobilių entuziastų kūrinius.
Beje, kai kurie iš šių bolidų griausmingai pasirodys ir lenktynių greičio ruože, leisdami pajusti tikrą galią bei adrenalino bangą. Šią įspūdingą šventę, kurią tradiciškai organizuoja VšĮ „Jaunasis lenktynininkas“, iš dalies finansuoja ir Alytaus miesto savivaldybė.
Penktojo Lietuvos automobilių „Street Race“ čempionato etapo „Mototoja Race Alytus“ dalyvių sąrašas jau braška per siūles. Organizatoriai renginio dalyviams išdalins net 100 startinių numerių. Tai reiškia, kad žiūrovai per dieną išvys net 400 važiavimų, mat kiekvienas dalyvis trasą privalės įveikti keturis kartus. Greičiausi pilotai bus nustatomi sumuojant visų važiavimų rezultatus ir jų metu gautas laiko baudas už nuverstas ar pastumtas gaireles.
SGC-1 klasėje varžyboms registruota 11 dalyvių. Šiuo metu po keturių įvykusių etapų čia pirmauja panevėžietis Artūras Kazakauskas. Jis turi 43 taškus ir penkiais lenkia Luką Staškūną. Trečias su 32 taškais žengia Paulius Bielinis.
SGC-2 įskaitoje Alytuje startuos 16 sportininkų. Šioje įskaitoje užtikrintai priekyje yra Vytenis Butkevičius, per keturis etapus iškovojęs 44 taškus. Itin arši kova verda dėl antrosios vietos. Joje su 29 taškais klasifikuojamas Justas Eimontas, tačiau vos vienu tašku atsilieka Rytis Jankevičius. Dar per tašką nuo pastarojo – Algirdas Gricius, o jam į nugarą kvėpuoja taip pat vos per vieną balą atsiliekantis Tadas Malinauskas.
SGC-3 kategorijoje norą startuoti „Mototoja Race Alytus“ varžybose pateikė 18 pilotų. Kol kas čia pirmauja 35 taškus turintis Tomas Kuzmarskas. 32 taškai yra Dariaus Kliaudaičio sąskaitoje, o trečioje vietoje įsitvirtinęs Gytis Tepcovas su 28 taškais.
SGC-4 įskaitoje registruota irgi 18 dalyvių. Jų gretose po keturių etapų pirmoje vietoje klasifikuojamas Mindaugas Rickevičius. Jis turi 40 taškų. Po 26 taškus yra surinkę ir antrą bei trečią vietas dalijasi Andrius Macys ir Laurynas Gončauskas.
Pati gausiausia bus OC klasė, kurioje tradiciškai susiburia dalyviai iš visų įskaitų. Čia dėl pergalės varžysis net 45 dalyviai. Šios įskaitos metinė rikiuotė nesiskiria nuo lyderių trejeto galingiausioje SGC-4 klasėje.