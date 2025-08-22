Šeštadienį finišuos Lietuvos kartingo čempionatas

Beje, nors lenktynės vyks Šiaulių rajone, jų dalyviai kovos dėl Zarasų rajono merės Nijolės Guobienės taurės. Kodėl? Priežastis labai paprasta: kartingas ne veltui vadinamas automobilių sporto pradžiamoksliu, o Zarasų rajono merė skatina į šią sporto šaką įsitraukti vis daugiau mergaičių, merginų ir moterų – greičio mėgėjų tarp dailiosios lyties atstovių tikrai netrūksta.
„Džiaugiuosi, kad organizuojami tokio aukšto lygio sporto renginiai, pritraukiantys ne tik dalyvius iš visos Lietuvos, bet ir daugybę žiūrovų bei svečių. Kartingas – tai ne tik sportas, bet ir puiki galimybė jaunimui ugdyti drąsą, reakciją, atsakomybę, siekti rezultatų sąžiningos konkurencijos sąlygomis. Linkiu visiems dalyviams sėkmės trasoje, gražių įspūdžių ir pergalių, ryžto ir atkaklumo, o žiūrovams – nepamirštamų emocijų stebint šį azartišką sportą,“ – prieš finalinį etapą sakė Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė.
Varžybose lenktyniaus ne tik Lietuvos čempionato dalyviai: matysime ir „Baltic Karting Academy“ taurės 5-ojo etapo lenktynininkus, dėl taškų 3-iajame „Retro“ taurės etape kovos ir entuziastai, puikiai valdantys ne pirmos jaunystės techniką. Lenktynės vyks visą dieną.
Tarp pačių jauniausių Lietuvos kartingo čempionato dalyvių „Micro“ klasėje nuo konkurentų yra atitrūkę 5 sportininkai: Leonas Žarikovas surinko 186, Aras Paskalis Bagatyrius – 168, Majus Saladūnas – 146, Lukas Stanionis – 128, Gordey Dulevas – 123 taškus. Tačiau iš viso šioje klasėje lenktyniauja net 10 sportininkų, tad galima neabejoti, jog paskutinis etapas bus ypač atkaklus.
„Mini“ klasėje pirmauja 170 taškų turintis Gustas Radavičius, o kova dėl antros vietos vyks iki paskutinio posūkio: kol kas Oskaras Pidkovas turi 144, o Vydūnas Piktys – 143 taškus.
„OK Junior“ klasėje Giną Rimkų (189 taškai) jau sunku pajudinti iš pirmos vietos, tačiau paskutinėse lenktynėse lengvai taškų tikrai neatiduos Aloyzas Čekavičius (133), Dominykas Jemeljanovas (81) ar Nojus Stasionis (51).
Brolis ir sesė Markas ir Vaneša Šilkūnai yra vieninteliai, kurie dalyvauja OK klasės įskaitoje. Tačiau ir Markas, ir Vanesa prioritetu vadina varžybas užsienyje, tad dalyvavo tik vieno etapo lenktynėse.
Užtat galingiausioje KZ2 klasėje finalinis etapas taps lemiamu. Kol kas Domantas Knyva turi 189, antrą vietą užimantis Simas Baciuška – 174, trečioje pozicijoje esantis Aleksas Jutkevičius – 155 taškus. Likę keturi jų konkurentai šansų pakilti iki prizininkų trejeto jau
nebeturi galimybių, tačiau intrigų paskutiniame etape tikrai įneš: būtent paskutinis startas ir lems, kam atiteks aukso, sidabro ir bronzos medaliai.
„KZ2 Masters“ įskaitoje pirmauja 96 taškus iki šiol surinkęs Mykolas Mazinas. Tačiau jo konkurentai – Robertas Saveikis (84 taškai), Dominykas Neniškis (73) ar Vytautas Surdokas (41) – tikrai įneš intrigų kovoj dėl Lietuvos čempiono titulo.
Beje, varžybomis Kuršėnuose baigsis tik Lietuvos čempionatas. Dar po savaitės Estijoje vyks Baltijos taurės 3-iasis etapas, tad lenktynės Kart3.lt kartodrome bus ir gera treniruotė prieš jėgų išmėginimą su pajėgiais kaimyninių šalių lenktynininkais.