Absoliučiai greičiausio „Perlas Go Rally Dzūkija“ ekipažo trofėjai iškeliavo į Latviją

Penktąjį Lietuvos automobilių Mini ralio čempionato etapą „Perlas Go Rally Dzūkija“ Daugų apylinkėse surengė „Marimotors Racing“. Organizatoriai sportininkams šiemet pasiūlė ir naujų atkarpų, ir naujai atgimusių, į kitą pusę važiuojamų pernykščių greičio ruožų. Iš viso dalyvių laukė keturi klastingi, po du kartus važiuojami greičio ruožai, kuriais, po saugos automobilių „Dacia“, į kovą dėl sekundžių ir jų dalių leidosi beveik aštuonios dešimtys ekipažų.
Dalyvius į startą išlydėjo Alytaus rajono savivaldybės vicemeras Aurimas Truncė, o sutiko ir sveikinimo žodį finišavusiems tarė administracijos direktorius Vytas Arbačiauskas, kuris kartu su Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentu Egidijumi Janavičiumi prizininkams įteikė kompanijos „Lanksti linija“ sukurtus išskirtinius trofėjus.
SGC-1 įskaitoje nugalėtojais tapo Dominyko Viliušio ir Dagnės Končiūtės ekipažas, kuris beveik 30 km distanciją Daugų apylinkėmis įveikė per 18 min. 57 sek. Lyderiai net 32 sek. pranoko antroje vietoje įsitvirtinusį Pijaus Muraliaus ir Pauliaus Rapkevičiaus tandemą. Treti su 49 sek. deficitu nuo lyderių buvo Vidmantas Perminas ir Emilis Kucka.
SGC-2 įskaitos lyderių pozicijoje įsitvirtino Erikas Jončas su Aurimu Galkontu. Jie 18 sek. aplenkė Žygimantą Trumpelį ir Nedą Nekrašą. Trečią rezultatą parodė 29 sek. nugalėtojams nusileidęs Pauliaus Butmano ir Egidijaus Gelūno tandemas.
SGC-3 klasėje triumfavo Martynas Tereikis ir Saulius Ruzgas. Jie lygiai pusę minutės pranoko Edgarą Marcinkevičių ir Ernestą Kozlovskį. Kiek daugiau nei minutę lyderiams pralaimėjo Vytauto Jankūno ir Andriaus Varno duetas.
SGC-4 kategorijoje triumfavo Vytauto Venclovo ir Dariaus Akelaičio ekipažas. Jie per 30 kilometrų sukaupė 11 sek. pranašumą prieš Martyną Staknį su Motiejumi Grigaravičiumi. 47 sek. lyderiams pralaimėjęs Tomo ir Mato Sakalauskų ekipažas žengė ant trečiosios vietos laiptelio.
OC 2WD klasėje vos septynių sekundžių persvara etapą laimėjo Rimvydas Pagirskas ir Edvinas Pranckūnas. Jie pranoko Igną Lukoševičių su Katažina Šeinauskiene ir 13 sek. įveikė trečioje vietoje klasifikuotą Majaus Masono ir Tito Ringaičio ekipažą.
OC 4WD įskaitoje nugalėtojais tapo ekipažas iš Latvijos – Edmunds Grostinš ir Markus Krauklis. Jie, beje, tituluoti ir greičiausiu šio etapo Mini ralio įskaitų ekipažu ir išsivežė absoliučios įskaitos nugalėtojų taurę. Antroje vietoje OC 4WD klasėje finišavo Žygimantas ir Mindaugas Gyliai, o trečiosios vietos taures į viršų kėlė Marius Petrauskas ir Kamilė Zokaitė.
RETRO įskaitoje nugalėtojų taurėmis džiaugėsi Laimonas Latvėnas ir Alvaidas Daugėla. Genadijus Makejevas ir Rūta Makejevienė su 26 sek. deficitu buvo antri, o Arnoldas Kriūka ir Mečislovas Grinkevičius, lyderiams pralaimėję 42 sek., pasirodymą baigė treti.
VETERANŲ įskaitoje niekas neprilygo Vitalijaus Plastinino ir Gabijos Stanulionytės tandemui. Jie 23 sek. pranoko Antaną Akučką, kuriam stenogramą skaitė dukra Akvilė Akučkaitė-Paulauskė. Nuo pastarųjų 8 sek. atsiliko Valentinas Surdokas ir Vytautas Vencius.
ROOKIE kategorijoje finišą pasiekė tik du ekipažai. Nugalėtojais čia tapo Arnoldas Zažeckas su Vitalij Pilvinskij. Už jų išsirikiavo Mindaugas Sinkevičius ir Aurimas Valionis.
„Perlas Go Rally Dzūkija“ varžybose lenktyniavo ir Svečių klasės dalyviai. Tai ekipažai, įprastai lenktyniaujantys aukštesnėse Lietuvos ralio lygose, tačiau tradiciškai į Mini ralį atvykstantys pasitreniruoti ar išmėginti savo techniką. Nors jų rezultatai į bendrą Mini ralio įskaitą netraukiami, tačiau Svečių kategorijos atstovai irgi buvo apdovanoti „Lanksti linija“ sukurtais trofėjais. Nugalėtojais šioje grupėje tapo Beno Šimkaus ir Edvino Bieliausko tandemas. Jie 27 sek. pranoko Nedą Radišauską, kuriam stenogramą skaitė Mindaugas Varža. Nuo antrosios vietos 7 sek. atsiliko Adomas Petrovas ir Audrius Šošas.
JUNIOR įskaitoje, kurioje buvo apdovanoti tik jaunieji vairuotojai, nugalėjo Erikas Jončas, už savęs palikęs atitinkamai Žygimantą Trumpelį ir Pijų Muralių.
Komandinėje įskaitoje nugalėtojais tapo „Politechnika Racing“ ekipos nariai. Jie surinko 96 taškus. Su 66 taškais antroje vietoje pasirodymą baigė komanda „Pilėnai“. Trečioje vietoje – 43 balus surinkusi „7bet Racing by Rally 4 Fun“ rinktinė.
Dėl gedimų ir avarijų „Perlas Go Rally Dzūkija“ varžybų nebaigė 11 ekipažų.