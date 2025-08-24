Paaiškėjo Lietuvos kartingo čempionato nugalėtojai

Iš beveik šimto lenktynininkų čia dalyvavo tik dvi merginos. Nors Lietuvos kartingo istorijoje turime ne vieną merginą, kuri yra tapusi ir šalies čempione, šįkart lenktyniavusios mergaitės šioje sporto šakoje žengia tik pirmuosius žingsnius.
Eva Bukauskaitė prisipažino, kad kartingas ją paviliojo savo azartu. Nors Evai tik devyneri, ji lenktyniauja jau trečią sezoną.
„Man labai patinka greitis, todėl nusprendžiau išbandyti šią gal iš pirmo žvilgsnio mažiau mergaitėms įprastą sporto šaką. Treniruojuosi ir dalyvauju varžybose antrą sezoną, tačiau tikrai randu laiko ir kitiems užsiėmimams – dar lankau gimnastikos treniruotes. Su savo draugėmis pakalbame apie laisvalaikį ir galiu pasakyti, kad kai kurios mergaitės man pavydi – jos irgi norėtų pabandyti kartingą. Nors šiandien nepavyko patekti tarp prizininkių, tačiau lenktynės „Kart3“ trasoje labai patiko. Stengiuosi treniruotis, kad kiekvienose varžybose būčiau vis greitesnė. Noriu būti panaši į Lewisą Hamiltoną – mane žavi jo vairavimo stilius“, – po lenktynių įspūdžiais dalijosi būsima trečiokė.
Eva šiose lenktynėse BKA MINI klasėje ir liko šešta.
Devynmetė Eva lenktyniauja jau trečius metus, o štai Rivera Mažonaitė žengia tik pirmuosius žingsnius. Jai tai buvo pirmos oficialios lenktynės profesionaliame sporte.
Rivera žengia savo tėčio pėdomis. Jos tėtis Antanas Mažonas lenktyniauja autokroso trasose, o duktė nutarė lenktyniauti kartingu. Rivera iš karto pateko į itin permainingas lenktynes – visa dieną tai lijo, tai švietė saulė todėl jai nebuvo lengva, teko ir pasisukinėti trasoje, ir pasistumdyti su konkurentais.
Rivera savo pirmas profesionalias lenktynes BKA Junior klasėje baigė penktoje vietoje.
„Kart3“ trasa, kurioje yra ir ilgų tiesiųjų, ir įkalnių bei nuokalnių, tapo rimtu iššūkiu daugeliui, nes lenktynių dieną ne vieną kartą lynojo – trumpas lietus sušlapindavo trasa ir įnešdavo papildomos intrigos beveik visų klasių važiavimuose.
Nenuspėjamas buvo „Mini“ klasės finalas. Prieš paskutinį čempionato startą Gustas Radavičius, Oskaras Pidkovas ir Vydūnas Piktys rikiavosi turnyro lentelės viršuje. Beje, galutinėje čempionato įskaitoje iš visų per sezoną pelnytų taškų yra atimami prasčiausi pirmo ir antro atrankos važiavimo bei finalo rezultatai, tad matematinių variantų, kas gali tapti šalies čempionu, buvo įvairių. Tačiau „Kart3“ kartodrome nugalėtoju tapo G. Radavičius, o Oskaras ir Vydūnas finale ne sykį keitėsi vietomis, tačiau finišo liniją antras kirto Vydūnas. Tai lėmė, kad jis bendroje sezono įskaitoje liko antras (179 taškai), aplenkęs 176 taškus surinkusį O. Pidkovą, o šalies čempiono titulas atiteko keturis iš penkių finalų šiemet laimėjusiam G. Radavičiui (217 taškų).
„Micro“ klasėje trečią pergalę sezone pelnė Leonas Žarikov, kuris užsitikrino ir šalies čempiono titulą (228 taškai). Antras etape finišavo Lukas Stasionis, trečias finišo liniją kirto Gordey Dulev, Nors etape liko be taurių, tačiau šalies čempionate sidabro medaliu džiaugsis Aras Paskalis Bagatyrius (194), o trečioji vieta atiteko Majui Saladūnui (171).
Sezono lyderio vardą pateisino ir „OK Junior“ klasėje Lietuvos čempionu tapęs Ginas Rimkus – jis iškovojo trečią pergalę sezono finaluose (227). Antra vieta bendroje sezono rikiuotėje atiteko Aloyzui Čekavičiui (133), o trečia – Dominykui Jemeljanovui (81). O ant prizininkų pakylos baigiamajame etape kopė Nemunas Volbekas ir Nojus Stasionis.
OK klasėje besivaržantys sportininkai – brolis ir sesė Markas ir Vanesa Šilkūnai – sezono dar nebaigė: paskutinį rugpjūčio savaitgalį jie startuose Estijoje, kur vyks Baltijos taurės varžybų trečiasis etapas.
KZ2 klasės finale ratą greičiausiai nuvažiavo Simas Baciuška. Tačiau Roko Baciuškos jaunesnysis brolis finiše buvo kiek lėtesnis už Domantą Knyvą, kuris ne tik iškovojo pergalę, bet ir įtvirtino šalies čempiono vardą (232 taškai). S. Baciuška bendroje čempionato rikiuotėje liko antras (205), o trečią vietą etape užėmė Džiugas Budrys. Deja, šio rezultato pakilti iki prizininkų trejeto sezono suvestinėje jam nepakako, jis liko ketvirtas, o bronziniu sezono prizininku tapo Aleksas Jutkevičius.
Azartiški buvo „Retro“ klasėse besivaržiusių dalyvių finalai. „Retro 100“ įskaitoje beveik visą distanciją kovojo Robertas Kupčikas ir Tadas Vaitkevičius: šį kartą greitesnis buvo Robertas, o trečią vietą užėmė Mindaugas Samušis.
„Retro ČZ“ klasėje ne visų dalyvių technika atlaikė lenktynių įkarštį – etapo nugalėtoju tapo Gediminas Udras, o antrą vietą užėmė Vladas Germanavičius.
Tarp „Retro 125“ klasės lenktynininkė greičiausias buvo Kęstutis Jankauskas, jis aplenkė svečią iš Latvijos Olegą Vlasovą ir Virgaudą Viliūšį.
Kupčikų šeima iš etapo grįžta su dviem nugalėtojų taurėmis: Lukas Kupčikas po labai gražaus finalo sugebėjo tapti „Cadet“ klasės nugalėtoju, jis mažiau nei sekunde aplenkė Leonardą Žuką, o trečias finišavo Vincentas Piktys.
„Briggs Mini“ klasės sportininkams teko bene daugiausiai iššūkių, nes jų atrankos ir finalai vyko ant šlapios arba staigiai džiūstančios asfalto dangos. Finale Kasparas Ramanauskas tik 0,082 sek. aplenkė Kajų Žuką, o nuo nugalėtojo 0,708 sek. atsilikęs Augustas Kavaliauskas liko trečias.
„Briggs Junior“ finalą laimėjo Dovydas Kvaselis, aplenkęs Aroną Rimkų ir Jokūbą Kaminską. „Briggs Master“ etapo laimėtoju tapo Eimantas Valauskas, antrą vietą užėmė Kristijonas Survila, o trečias finišavo Marius Anusauskas. Tačiau po apdovanojimų M. Anusauskas sulaukė 5 sekundžių baudos ir taip šią vietą prarado Emiliui Bukauskui.
„Baltic Karting Academy“ ir „Retro“ klasių paskutiniai etapai rugsėjo mėnesį vyks Smalininkų kartodrome.