2026 metų „Formulės 1“ sezone debiutuosiančios amerikiečių komandos pilotais tapo du gerai pažįstami veteranai

Abu lenktynininkai po metų pertraukos sugrįš į čempionatą: meksikietis S. Perezas 2024-aisiais prarado vietą „Red Bull“ ekipoje, o suomis V. Bottas po sutarties su „Sauber“ pabaigos šiuo metu atlieka „Mercedes“ atsarginio piloto vaidmenį.
„Cadillac“ Komandos vadovas Graeme‘as Lowdonas pabrėžė, kad pasirinkimas remtis patirtimi buvo sąmoningas. Anot jo, tiek S. Perezas, tiek V. Bottas žino, ko reikia norint pasiekti sėkmę, ir gali padėti formuoti naują ekipą nuo nulio.
Bendra dviejų pilotų statistika įspūdinga – 527 startai, 106 podiumai ir 16 pergalių.
35-erių S. Perezas teigė, kad prisijungimas prie „Cadillac“ yra naujas, įkvepiantis jo karjeros etapas. Jis pasidžiaugė galimybe būti projekto dalimi nuo pat pradžių ir tikisi, kad komanda ilgainiui taps rimta varžove čempionate.
Tuo tarpu V. Bottas, kuriam netrukus sukaks 36-eri, pažymėjo, jog ši iniciatyva – ilgalaikis projektas, suteikiantis unikalią galimybę dalyvauti kuriant naują komandą „Formulėje 1“. Jis džiaugiasi prisidėsiantis prie garsaus „Cadillac“ vardo įžengimo į pasaulinę automobilių sporto areną.
Tuo tarpu šių metų „Formulės 1“ sezonas po vasaros pertraukos atsinaujins rugpjūčio 29–31 dienomis, kai Zandvoorte vyks Nyderlandų „Grand Prix“.
Formulė 1Valtteris BottasSergio Perezas
