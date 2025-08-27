Kuo nustebins „Berner Rally Elektrėnai“ dešimtmečio šventė?

Jau dešimtmetį ralis priklauso Elektrėnams
Itin vaizdingos ir kalvotos Elektrėnų apylinkės, bei jose išsiraizgę siauri žvyrkeliai – ideali vieta raliui. Ir sudėtingiausių lenktynių istorija čia yra rašoma daugiau nei pusšimtį metų: kai kurie posūkiai matė plačią istoriją: nuo Žigulių, iki moderniausios „Rally2“ technikos. Tik ralio pavadinimai ir centrai keitėsi: iš Kauno čia važiavo „Kauno rudens“ ralio dalyviai, iš kitos pusės – Vilniaus ralio dalyviai.
2015-ųjų rugsėjo 11–12 dienomis ralis pagaliau atvyko ir užkūrė šventę regiono centre – Elektrėnuose, ir nuo to laiko istoriją kūrė kaip Elektrėnų rallis.
Taigi šių metų rugsėjo 5–6 dienomis „Berner Rally Elektrėnai“ švęs dešimtmetį. Simboliška, tačiau šiemet ir patys Elektrėnai švęs savo 65 metų jubiliejų, tad organizatoriai pažada, kad šventė bus didelė, ralio mieste linksmindama žiūrovus koncertais ir pramogomis tiek penktadienį, tiek šeštadienį.
Patogus ir kompaktiškas ralis
Patogioje vietoje tarp Vilniaus ir Kauno vykstantis „Berner Rally Elektrėnai“, kaip visuomet, pasižymės patogumu ir kompaktiškumu tiek žiūrovams, tiek lenktynininkams.
Penktadienį ryte sportininkai susitvarkys administracinius reikalus, per dieną susirašys greičio ruožus, norintys – išbandys techniką laisvų treniruočių metų, o vakare – iškilminga starto ceremonija ir koncertas Elektrėnuose.
Ralio diena – šeštadienis, per kurį beveik 8-ioms dešimtims ekipažų reikės įveikti 277 km atstumą, iš kurio 101,56 km sudarys 9 greičio ruožai, kurių pirmasis startuos 8:30 ryte.
Naujovė šių metų Lietuvos ralio čempionate – visi raliai tapo mokami, tad norint stebėti lenktynes gyvai teks nusipirkti bilietus. Anksčiau buvęs nemokamu „Berner Rally Elektrėnai“ – ne išimtis.
Laukia intriga visose klasėse
Vis tik atvažiuoti žiūrėti ralį gyvai – verta, nes vargu ar Lietuvos ralio istorijoje yra buvę geresni metai, kurie galėtų šiuos perspjauti pagal dalyvių parko kokybę, pasiruošimą, ir konkurenciją.
Net 7 vienu laipteliu žemiau nuo gamyklinių WRC automobilių esantys „Rally2“ kategorijos bolidai, daugiau nei 3 dešimtys keturiais ratais varomų automobilių, itin konkurencinga „Rally 4 Trophy“ kategorija, kurioje jaunuoliai kovoja dėl 80 tūkst. eurų stipendijos kitų metų Europos ralio čempionatui, ir keturios dešimtys viena ašimi varomų automobilių, kurių ekipažai itin aršiai kovoja dėl trijų podiumo laiptelių.
Tiesa, bendroje Lietuvos ralio čempionato įskaitoje, galima teigti, kad intriga dingo, nes visus keturis iki šiol vykusius etapus laimėjo į ralį grįžęs Vaidotas Žala. Ir nors jis ne kartą teigė, kad „Berner Rally Elektrėnai“ yra vienas mėgstamiausių jo ralių, šiemet dėl pergalės Vaidotui teks gerokai paprakaituoti, nes čia atvyksta kaimyninės Latvijos ralio žvaigždė Martinš Sesks. Šis
jaunas ir talentingas, Europos ralio vicečempiono titulą turintis sportininkas yra savo karjeros pike: šiemet su „M-Sport“ komanda dalyvavo Pasaulio ralio čempionate.
Ralio nugalėtojui – automobilis, žiūrovams – koncertai ir fejerverkai
Žinoma, Martinš Sesks šiemet Lietuvoje važiuoja tik vieną ralį, ir Vaidotui dėl šalies čempiono titulo pavojaus nekelia, tačiau ir vietiniams ekipažams bus dėl ko stengtis, nes pagrindinis organizatorių ir „Fakto Auto“ įsteigtas prizas itin vertingas. Ralio nugalėtojas gaus elektra varomą miesto automobilį „Citroen Ami“.
Visą šeštadienį ekipažai savo santykius aiškinsis legendiniuose Elektrėnų ralio greičio ruožuose, kurių žemėlapiai bus paskelbti ralio savaitės pirmadienį.
Dalyviai važiuos keturis greičio ruožus po du kartus, o savo pasirodymą baigs tradiciniame devintajame greičio ruože Elektrėnų miesto gatvėmis.
Sportininkai įveiks beveik 100 km žvyrkeliais, o savo rezultatą užtvirtins, arba sugadins 1,76 km ilgio miesto trasoje. Po jos – iškilminga apdovanojimų ceremonija, koncertas ir tradicija tampantis fejerverkų šou.