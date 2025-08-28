Šeštadienį Plungės ir Rietavo žvyrkeliuose – vasaros ralio išlydėtuvės

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Rugpjūčio 30-ąją automobilių sporto gerbėjai laukiami Žemaitijoje – čia vyks Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato penktasis etapas „Plungė–Rietavas Rally 2025“. Įspūdingas renginys suburs sportininkus ir žiūrovus į Plungės bei Rietavo apylinkių žvyrkelius, kur jų lauks intensyvios kovos dėl čempionato taškų.
Varžybas rengiantis automobilių sporto klubas „Tornada“ čia renginius organizuoja nuo 2022-ųjų, o šiemet pirmąkart pristato B lygos čempionato etapą.
Iki šiol Plungės ir Rietavo trasose vyko Lietuvos mini ralio čempionato varžybos (C lyga), o dabar žiūrovai galės išvysti dar aukštesnio lygio lenktynių dalyvius.
Oficiali varžybų pradžia numatyta 10 val. Rietavo Laisvės aikštėje, kur bus pristatyti sportininkai ir jų technika. Tuo pat metu aikštėje veiks ir papildoma atrakcija – nuo 9 val. iki 12 val. visi norintys galės nemokamai išbandyti RC automobilių trasą, valdydami mini bolidus radijo bangomis.
Iš viso ralio dalyvių lauks aštuoni greičio ruožai – keturi ryte ir dar keturi po pietų. Bendra distancija sudarys 57 kilometrus. Po pirmosios dalies sportininkai stos į serviso zoną Plungės centre, Vytauto gatvėje, kur vyks techniniai darbai ir automobiliai bus paruošti likusiems iššūkiams.
Šioms varžyboms paraiškas pateikė 36, Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionate dalyvaujantys ekipažai. Įdomu tai, kad į Žemaitiją atvyksta ir aukštesnės ralio lygos, Lietuvos automobilių ralio čempionato dalyviai, tokie kaip Giedrius Firantas, Julius Masonas, Justas Tamašauskas, Egidijus Valeiša ar Rokas Markovičius.
Taip pat čia startuos ir Dakaro ralio dalyvis Vaidotas Paškevičius. 
Ralio diena 18.45 val. finišuos Plungės Babrungo slėnyje, kur įvyks varžybų uždarymo ceremonija, nugalėtojų apdovanojimai. 20 val. numatytas ir šventinis koncertas.
Žiūrovus džiugins Rūta Mur ir Leonas Somovas.
