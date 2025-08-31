Nyderlandų lenktynėse – O. Piastri dominavimas ir L. Norriso bei „Ferrari“ tragedija

Lenktynių pradžioje su greičiausiomis padangomis startavęs Maxas Verstappenas („Red Bull“) aplenkė antroje vietoje startavusį Lando Norrisą („McLaren“), tačiau po kelių ratų jau prarado uždirbtą poziciją.
23 rate savo lenktynes baigė Lewisas Hamiltonas. „Ferrari“ pilotas persekiodamas George‘ą Russellą („Mercedes“) padarė klaidą ir trenkdamasis į barjerus užbaigė savo lenktynes bei iššaukė saugos automobilį.
Iškart po restarto susidūrė 7 ir 8 vietose važiavę Liam Lawsonas („Racing Bulls“) ir Carlosas Sainzas („Williams“). Abu lenktynininkai nusirito į rikiuotės dugną, o C. Sainzas dar papildomai gavo 10 sekundžių baudą.
O Charlesas Leclercas („Ferrari“) suorganizavo agresyvią ataką prieš G. Russellą, kuri pasiteisino. Lenkimo metu buvo pažeistas G. Russello bolidas, dėl ko šis buvo priverstas užleisti į priekį ir savo komandos draugą – Kimi Antonelli.
53-ajame rate K. Antonelli organizavo taip pat drąsų lenkimą prieš Ch. Leclercą, tačiau 19-metis šįkart elgėsi pernelyg neapskaičiuotai ir sukėlęs avariją užbaigė monegasko lenktynes. Italas buvo nubaustas 10 sekundžių bauda, o vėliau viršijęs greitį boksuose buvo baustas dar papildoma 5 sekundžių bauda.
Netikėtumai ties tuo nesibaigė. 65-ajame sugedo L. Norriso bolidas, kas iššaukė dar vieną saugos automobilį.
Lenktynes laimėjo visą laiką užtikrintai pirmavęs O. Piastri. Antras finišavo čempionas Maxas Verstappenas („Red Bull“), o istorinį podiumą iškovojo trečiąją vietą užėmęs naujokas Isackas Hadjaras („Racing Bulls“).
Čempionate ir toliau pirmauja 309 taškus turintis O. Piastri, o L. Norrisas nuo jo atsilieka 34 taškais.
