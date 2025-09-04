Ar Vaidotas Žala „Berner Rally Elektrėnai“ atsilaikys prieš WRC pilotą?

WRC pilotas Elektrėnuose lėks
Vaidoto Žalos ir Ugniaus Vainevičiaus ekipažas šių metų Lietuvos ralio čempionate tiesiog skrieja, o šį savaitgalį vyksiantis Elektrėnų ralis, kaip pripažįsta lenktynininkas, jam vienas mėgstamiausių. Tai atsispindi ir rezultatuose: Vaidotas laimėjo 6 iš 10 vykusių Elektrėnų ralių, buvo greičiausias 49-iuose iš 106 čia vykdytų greičio ruožų.
Vis tik šiais metais Žalai gali tekti gerai paprakaituoti, nes į „Berner Rally Elektrėnai“ atvyksta Latvijos ralio žvaigždė, Europos ralio vicečempionas Mārtiņš Sesks, kuris šiemet su šturmanu Renārs Francis 6-iuose Pasaulio Ralio čempionato etapuose atstovavo „M-Sport Ford WRT“ ekipą, trijuose etapuose iškovojo taškus, ir dažnu atveju buvo greičiausias iš komandos pilotų.
„Tarp Pasaulio ralio čempionato sezonų visuomet noriu važiuoti Baltijos šalių regione. Niekada nesu važiavęs Elektrėnuose, tai bus geras iššūkis man. Girdėjau, kad tai labai greitas ir įdomus ralis, taip pat žinau, kad vietiniai vairuotojai visada būna labai greiti, tikrai įdomu su jais pasilyginti. Tai bus geras iššūkis man, kurio tikslas – pasismaginti. Na, o kaip lenktynininkas, aš visada noriu atiduoti 110 proc. to, ką turiu“, – komentavo spausti nusiteikęs M. Sesks.
Vaidotas Žala fokusuojasi į čempiono titulą
Tuo tarpu Vaidotas Žala ir Ugnius Vainevičius Elektrėnuose kovos ne tik dėl „Berner Rally Elektrėnai“ pergalės, pereinamosios ralio taurės ir „Fakto Auto“ įsteigto „Citroen Ami“ automobilio, bet ir dėl Lietuvos čempiono titulo, kurį, nepaisant to, kad iki sezono galo po Elektrėnų bus likęs dar vienas etapas, lietuvis gali užsitikrinti jau šį savaitgalį.
„Buvo toks jausmelis, kad būtų smagu pasimatuoti, bet mano žiniomis, jis neplanuoja lėkti su 32 mm restriktoriumi, padangų tema jam irgi neaktuali, tai nelabai matau tikslo matuotis. Jeigu sąlygos būtų lygios, būtų smagu, bet dabar kolektyvas, panašu, atvažiuoja kitais tikslais“, – sakė V. Žala.
Iš tiesų, Lietuvos čempionato dalyvių automobiliai turi atitikti vienodas konkurencines sąlygas užtikrinantį reglamentą, važiuoti vienodomis padangomis. Tuo tarpu svečiams, nekovojantiems čempionate tai negalioja. Vaidotas sako, kad yra susikoncentravęs į čempiono titulą, o jį jis gali užsitikrinti pasiekęs finišą greičiausių dalyvių penketuke. Net nebėra būtina laimėti ralio.
„Panašu, kad mūsų laukia lengviausias ralis. Tereikia atriedėti iki finišo penketuke, neprakirsti rato, neprisidaryti reikalų“, – komentavo lenktynininkas.
Laukia nuožmios kovos klasėse
Vis tik kovų ralyje netrūks. Dėl antros vietos Lietuvos čempionate kovos Vladas Jurkevičius su Giedriumi Notkumi, juos po keturių etapų skiria vos 8 taškai, o Elektrėnuose galima užsidirbti net 35 taškus. Įdomi kova nusimato ir dėl 2WD klasės čempionų titulų. Kajų Samsoną ir Andrejų Apočkiną skiria 14 taškų.
Bene įdomiausia kova su didžiausia motyvacija „Rally4 Trophy“ klasėje, kurioje jaunieji ralio talentai kovoja dėl 80 tūkst. eurų stipendijos startui 2026 metų Europos ralio čempionate. Šiuo metu klasėje pirmauja 101 tašką Markas Buteikis, tačiau vos 5 taškų skirtumu jam į nugarą kvėpuoja Irmantas Buivydas. Visai netoli šių dviejų „Ford Fiesta“ vairuotojų „Peugeot 208“ modelius pasikinkę Klaudas Bučinskas ir Aras Kvedaras, surinkę atitinkamai 87 ir 80 taškų. Šioje klasėje papildomi taškai skiriami ir už greičio ruožų pergales.
LARČ1 įskaitoje vos 2 taškai skiria N5 automobiliais važiuojančius Eugenijų Sladkevičių ir Deividą Gezevičių. Gana artima kova laukia ir tarp „Mitsubishi Lancer EVO“ automobiliais važiuojančių Vytauto Švedo, Mariaus Vėgelės bei Ramūno Čapkausko LARČ6 įskaitoje.
„Berner Rally Elektrėnai 2025“ anksčiau laiko čempiono karūnas gali užsidėti ne tik Vaidotas Žala. Gerai pasirodžius savo įskaitose čempionato reikalus anksčiau laiko užbaigti gali ukrainietis Serhii Potiiko LARČ3 klasėje ir Paulius Beniušis LARČ5 įskaitoje.
Pilną dalyvių sąrašą ir informaciją apie žemėlapius galima rasti ralio čempionato internetiniame puslapyje autorally.lt. Kaip ir kiti raliai šiais metais, „BERNER Rally Elektrėnai“ – mokamas. Tačiau paskutines ekipažų kovas miestiniame greičio ruože bus galima stebėti nemokamai, kaip ir dalyvauti ralio šventėje miesto centre.