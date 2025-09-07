Italijos „Monza“ trasoje triumfavo M. Verstappenas

Lenktynių starte netrūko konfliktinių situacijų: britas Lando Norrisas („McLaren“) atakavo olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“), tačiau jo pastangos baigėsi trumpu išvažiavimu iš trasos.
Tuo tarpu M.Verstappenas nutarė nukirsti pirmąjį posūkį ir aplenkė po tokio manevro L.Norrisą. Bet komanda olandui liepė praleisti L.Norrisą į priekį, kad jis negautų iš teisėjų baudos sekundžių.
Įpusėjus lenktynėms dėl pakabos gedimo savo pasirodymą turėjo baigti ispanas Fernando Alonso („Aston Martin“).
Galingiau važiavęs M. Verstappenas išsiveržė į priekį ir iškovojo pirmą pergalę iš komandos pasitraukus jos vadovui Christianui Horneriui.
L. Norrisas liko antras, O. Piastri – trečias, o Ch. Leclercas – ketvirtas. Britas George‘as Russellas („Mercedes“) liko 5-asis, 6-uoju atvažiavo kitas britas Lewisas Hamiltonas („Ferrari“).
Bendroje įskaitoje pirmauja O. Piastri su 324 taškais, tam įkandin su 293 taškais žygiuoja L. Norrisas ir M. Verstappenas (230). Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ dabar turi 617 taškų ir nutolo nuo 280 taškų turinčio „Ferrari“ ir „Mercedes“ (260).
17-osios F-1 lenktynės rugsėjo 21 d. bus surengtos Azerbaidžane.