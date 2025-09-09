Estijoje įvyko paskutinis Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionato etapas: paaiškėjo 2025 metų čempionai

Dalyviai dar prieš varžybas žinojo savo pozicijas ir išsikėlė tikslus paskutiniam etapui. Vieniems reikėjo tiesiog finišuoti, o kiti turėjo siekti aukštesnių vietų tam, kad iškovotų pranašumą bendroje čempionato įskaitoje.
„Superstock 600“ klasėje Lietuvos čempionate dėl pirmosios vietos varžėsi Paulius Lubas ir Jonas Stankūnas. Pirmasis finišo liniją kirto J. Stankūnas ir užsitikrino aukščiausią vietą Lietuvos čempionato bendroje įskaitoje: „Visas varžybas vijausi priešininką iš Estijos, tačiau nusprendžiau, jog verčiau finišuosiu saugiai. O šiandien mūsų tikslas buvo finišuoti priekyje Pauliaus. Aš važiuoju, bet toli gražu ne vienas. Mano komanda atlieka 50% viso darbo, esu labai patenkintas tuo, ką turiu, ir labai esu dėkingas jiems.“
Paulius Lubas šioje klasėje tarp lietuvių finaliniame plento žiedo čempionato etape liko antras, o trečią vietą užėmė Mantas Švelnys.
„Supersport 300“ klasėje pirmas finišavo Liutauras Gabševičius, antra – Gustė Jasiukaitytė. L. Gabševičius po finišo dalinosi emocijomis: „Pirmos varžybos, kur gavom daugiau ratų važiuoti. Nespaudžiau savęs, manau, kad sekėsi gerai. Kitą sezoną galvoju ramiau važiuoti. Dalyvausiu, tačiau ne visur.“
„B600“ klasėje įspūdingai pasirodė Eimantas Jankauskas, kuris startavo iš paskutinės pozicijos, tačiau aplenkė visus varžovus ir užėmė pirmą vietą: „Kai iškrito ryte lietus, tikrai nesitikėjau, kad pasieksiu tokį rezultatą. Labai laukiau, kol danga nudžius, nes mačiau, kad ant sausos dangos turiu pranašumą prieš varžovus. Žiūrint į laikus ir važiavimo stilių, tikrai patobulėjau. Šį sezoną labiausiai įsiminė šiandienos varžybos, nes, tikriausiai, daugiausiai varžovų esu aplankęs būtent per šias varžybas.“ „B600“ motociklų klasėje septintame Lietuvos plento žiedo čempionato etape antroje vietoje tarp lietuvių liko Kristijonas Jutelis.
„B1200“ klasėje pirmas finišavo Andrius Gižas, antras – Tadas Trijonaitis, trečias liko Mantas Radvila. A. Gižas prieš paskutinį Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionato etapą turėjo išsikėlęs aukštus tikslus: „Mano planas buvo suvažiuoti saugiai šį sezoną ir laimėti šiandienos varžybas. Labai reikalinga buvo antra vieta, nes žinojau, kad jos pakaks sezono čempiono titului iškovoti. Sekiojau pirmą vietą, varžybų gale galvojau, kad turiu pakankamai jėgų atakuoti, pradėjau, bet atsirado raudona vėliava ir varžybos buvo nutrauktos. Labai džiaugiuosi savo rezultatu šiemet.“
„Superbike“ klasėje pirmą vietą paskutiniajame Lietuvos plento žiedo čempionato etape iškovojo Tauras Norkūnas. Etapo Lietuvos čempiono titulą iškovoti lengva nebuvo – Estijoje treniruočių metu jis išslydo iš trasos ir buvo priverstas remontuoti motociklą. Nepaisant iššūkių, Tauras sugebėjo finišuoti pirmas tarp lietuvių. Antras liko Jaroslav Maleiko, trečias – Vaidas Nomeika.
„C600“ klasėje greičiausias šį savaitgalį buvo Robert Davidovič, antras liko Karolis Levanaitis, trečia vieta atiteko Martynui Šimelioniui. „C1200“ klasėje pirmą vietą užėmė Vilius Janušaitis, antras liko Rokas Vereščiaginas, trečias – Edgaras Kudinovas.
V. Janušaitis džiaugėsi ne tik puikiu savaitgalio pasirodymu, bet ir itin sėkmingu sezonu: „Jaučiuosi gerai. Pavyko gerai startuoti ir užsiėmiau savo poziciją, bandžiau apsilenkti priešais važiuojantį motociklą, bet važiavom labai panašiu tempu. Mačiau, kur esu greitesnis, tačiau į pabaigą jėgų neužteko. Lenktynėm esu patenkintas, manau, kad šiandien buvo puiki sezono pabaiga.“
Galutiniai 2025 metų Lietuvos ir Baltijos šalių plento žiedo čempionai bus paskelbti suskaičiavus visų septynių etapų taškus ir apdovanoti Lietuvos motociklų sporto federacijos finaliniame metų apdovanojimų renginyje lapkričio 29 d. Žalgirio arenoje.