Azerbaidžane masiškai dužo „F-1“ bolidai, kvalifikaciją stabdė net šešiskart rodytos raudonos vėliavos

6 km ir 3 metrų rato trasoje šįkart sėkmingiausiai savo bolidą vairavo olandas Maxas Verstappenas. „Red Bull“ lenktynininkas ratą įveikė per 1 min. 41.117 sek.
Tai naujasis trasos rekordas. Prieš tai 2019-siais rekordą buvo pasiekęs Charlesas Lecleras – 1 min. 43.009 sek.
Antrą vietą iškovojo ir sekmadienį iš šios pozicijos pagrindinėse varžybose startuos ispanas Carlosas Sainzas („Williams“, 1:41.595), trečią rezultatą parodė Liamas Lawsonas iš Naujosios Zelandijos („Racing Bulls“, 1:41.707).
Šioje kvalifikacijoje netrūko avarijų – pradžioje savo bolidą sudaužė tailandietis Alexas Albonas („Williams“).
Vėliau toje pačioje vietoje tą patį padarė vokietis Nico Hulkenbergas („Sauber“). Bolido neteko argentinietis Franco Colapinto („Alpine“), britas Oliveris Bearmanas („Haas“), kabinęs barjerus, taip pat sustojo trasoje, o dėl jo ir vėl buvo rodoma raudona vėliava.
Ir tai nebuvo pabaiga – savo bolidą taip pat sudaužė monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“), o čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“).
Iš viso kvalifikacija vyko dvi valandas, o jai baigiantis dar pradėjo lyti.
Vieta, piloto užimta vieta, ratai
1. Maxas Verstappenas 23
2. Carlosas Sainzas 23
3. Liamas Lawsonas 26
4. Andrea Kimi Antonelli 21
5. George'as Russellas 22
6. Yuki Tsunoda 23
7. Lando Norrisas 21
8. Isack Hadjar 25
9. Oscaras Piastris 18
10. Charlesas Leclercas 19
11. Fernando Alonso 18
12. Lewisas Hamiltonas 17
13. Gabriel Bortoleto 16
14. Lance'as Strollas 16
15. Oliver Bearman 11
16. Franco Colapinto 8
17. Nico Hulkenbergas 8
18. Estebanas Oconas 9
19. Pierre'as Gasly 8
20. Alexandras Albonas 4