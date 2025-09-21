„Formulės 1“ lyderis jau starte sudaužė bolidą, o Azerbaidžane galingiausiai pasirodė M. Verstappenas

Lenktynės Azerbaidžano sostinėje Baku prasidėjo nuo starte įvykusios avarijos: čempionato lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“) sudaužė savo bolidą ir tuoj pat užbaigė savo kovą.
Pradžioje lenktynių starte sugedo O.Piastrio automobilis, tad jis pagal taisykles turėjo pasirodyti iš paskutiniosios pozicijos. Bet tuo nesibaigė bėdos – australas trenkėsi į barjerus.
Tuo tarpu olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) starte išlaikė pirmą vietą, antras važiavo ispanas Carlosas Sainzas („Williams“), trečias – Liamas Lawsonas („Racing Bulls“) iš Naujosios Zelandijos.
Likus apie 10 ratų iki finišo pasirodė pranešimai, jog galimas lietus. Komandos pradėjo rengtis padangų keitimui, bet rimtesnių kritulių nebuvo ir lietus įtakos neturėjo. M. Verstappenas visas lenktynes buvo priekyje ir įsirašė pergalę į savo sąskaitą.
G. Russellas po laiku atlikto sustojimo iškovojo antrą vietą, o C. Sainzas galėjo džiaugtis trečia pozicija. K. Antonelli, aplenkęs L. Lawsoną, pasipriešinti C. Sainzui nepajėgė ir atvažiavo 4-as.
O. Piastri dabar bendroje įskaitoje turi 324 taškus ir turi solidžią persvarą prieš L. Norrisą (299) ir M. Verstappeną (255).
Konstruktorių įskaitoje „McLaren“ turi 623 taškus ir toliau triuškina „Mercedes“ – 290 taškai bei „Ferrari“ – 286 taškai.
18-asis etapas – Singapūro GP – vyks spalio 5 d.
Vieta, vairuotojas, komanda, laikas, taškai:
1 M. Verstappenas „Red Bull Racing“ 1:33:26.408 sek. 25
2 G. Russellas „Mercedes Grand Prix“ +14.609 sek. 18
3 C. Sainzas „Williams“ +19.199 sek. 15
4 A.K. Antonelli „Mercedes Grand Prix“ +21.760 sek. 12
5 L. Lawsonas „Scuderia AlphaTauri“ +33.290 sek. 10
6 Y. Tsunoda „Red Bull Racing“ +33.808 sek. 8
7 L. Norrisas „McLaren“ +34.227 sek. 6
8 L. Hamiltonas „Scuderia Ferrari“ +36.310 sek. 4
9 C. Leclercas „Scuderia Ferrari“ +36.774 sek. 2
10 I. Hadjaras „Scuderia AlphaTauri“ +38.982 sek. 1
11 G. Bortoleto „Sauber“ +67.606 sek. 0
12 O. Bearmanas „Haas F1 Team“ +68.262 sek. 0
13 A. Albonas „Williams“ +72.870 sek. 0
14 E. Oconas „Haas F1 Team“ +77.580 sek. 0
15 F. Alonso „Aston Martin“ +78.707 sek. 0
16 N. Hulkenbergas „Sauber“ +80.237 sek. 0
17 L. Strollis „Aston Martin“ +96.392 sek. 0
18 P. Gasly „Alpine F1 Team“ +1 ratas 0
19 F. Colapinto „Alpine F1 Team“ +1 ratas 0
20 O. Piastri „McLaren“ nebaigė 0