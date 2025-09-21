Druskininkuose finišavo ralio sprinto čempionato kovos – nugalėtojai dar apdovanojimų negavo

Šiųmetinio Druskininkų ralio organizatoriai dalyviams parengė kompaktiškas vienos dienos varžybas. Lenktynininkų laukė 8 greičio ruožai, kurių bendras ilgis siekė 55 sportinius kilometrus. Sportininkai vadino trasas vienomis sunkiausių ir techniškiausių čempionate. Tą patvirtina ir faktas, kad prieš dešimtmetį tais pačiais miško keliukais lenktyniavo greičiausi planetos ralio pilotai.
Nuo pat pirmųjų „Forest Rally Druskininkai“ varžybų metrų užtikrintai į priekį išsiveržė sezono lyderių Mindaugo Grikienio ir Donato Gaidelio ekipažas. „Subaru Impreza“ pilotavęs tandemas kirto finišą liniją pirmas ir laimėjo absoliučių 2025 metų Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionų titulą. Antroje vietoje finišavo šeimyninis Aurimo ir Kipro Buteikių duetas. Jie nuo nugalėtojų atsiliko 53 sekundėmis. Greičiausių trejetą užbaigė Andrius Grigaitis ir Mantas Elsbergas. Identiška lenktynininkų rikiuotė susidėliojo ir galutinėje suvestinėje dėl pagrindinio čempionato trofėjaus.
„SG-2“ klasėje pergalę šventė šeimyninis Luko ir Vito Vajinskių duetas. Jie 12 sekundžių persvara aplenkė Luką Gordoną ir Rugilę Sakalauskaitę. Treti liko Dainius Pranys su Kristina Plotnikova.
Kiek galingesnių „SG-3“ automobilių įskaitoje niekas neprilygo Andriaus Grigaičio ir Manto Elsbergo ekipažui. Jiedu 25 sekundėmis pranoko Manto Dilio ir Lauryno Matonio duetą. Ant paskutinio podiumo laiptelio lipo Remigijus Vaitasius su Daumantu Vasiliausku.
Su visais ratais varoma „SG-4“ technika greičiausias buvo Lukas Vidrickas, kuriam stenogramą skaitė Silvija Kazlauskaitė. Jų ekipažas pranoko Domo Bukavičiaus ir Armando Sakalauskio ekipažą. Treti liko Lukas Pečeliūnas su Gediminu Satkumi.
„2WD“ automobilių įskaitoje užtikrintai triumfavo tėčio ir sūnaus ekipažas – Aurimas ir Kipras Buteikiai. Antrosios vietos trofėjais džiaugėsi Manto Gurkšnio ir Grigorij Tarasov duetas, aplenkęs trečioje pozicijoje likusius Andrių Austinką su Mindaugu Červinskiu.
Tarp galingiausių „Open“ klasės automobilių niekas neprilygo Mindaugui Grikieniui ir Donatui Gaideliui. Tuo tarpu, antrosios vietos likimas išsisprendė tik pačiame lenktynių gale. Ilgą laiką joje važiavę Arūnas Černius ir Jolanta Ščiglinskienė finaliniame greičio buvo priversti susitaikyti su pralaimėjimu. Juos aplenkė antroje vietoje finišavę Liudas Šimkus ir Tadas Gombrevičius.
Jaunųjų pilotų įskaitoje pergale džiaugėsi Andrius Grigaitis, kuris nepaliko jokių vilčių antroje vietoje likusiam Lukui Vajinskiui.
Komandinėje įskaitoje triumfavo „7Bet Racing by Rally4Fun“ ekipa. Jai nusileido „Šakių ASK“ komanda.
Taip pat, varžybas puošė svečių klasės artima dvikova tarp dviejų ekipažų – Eugenijus Sladkevičiaus ir Gedimino Saudargo bei Vaidoto Paškevičiaus ir Mato Valiulio. Visgi, ketvirtajame greičio ruože E. Sladkevičiaus „Škoda Fabia N5+“ susidūrė su techninėmis problemomis ir prarado beveik minutę. Nepaisant to, ekipažas pratęsė pasiruošimą artėjančiam pagrindinio čempionato finalui Zarasuose ir, galiausiai, finišavo antras. Tuo tarpu, absoliučiais ralio nugalėtojais tapo V. Paškevičiaus ir M. Valiulio duetas, šįkart vairavęs „Ford Fiesta N5“. Dakaro dalyviui tai buvo pirmoji bendrosios įskaitos pergalė klasikinio ralio disciplinoje.
Greičiausi „Forest Rally Druskininkai“ dalyviai buvo pagerbti apdovanojimų ceremonijoje, vykusioje miesto širdyje, Vilniaus alėjoje. Sportininkus sveikino Druskininkų rajono savivaldybės vicemeras Simonas Kazakevičius ir ralio organizatorius Darius Šileikis.
Susumavus galutinius sezono rezultatus, Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato sportininkai, kartu su kitų disciplinų nugalėtojais bei prizininkais, bus pagerbti lapkričio 8 dieną vyksiančiuose Lietuvos automobilių sporto federacijos metiniuose apdovanojimuose.