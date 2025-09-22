Pirmą kartą Baltijos Enduro absoliučios įskaitos čempionu tapo lietuvis

„Trys iš trijų – laimėjau visus Baltijos šalių Enduro čempionato etapus. Būti pačiam greičiausiam Baltijoje, turint tiek daug stiprių sportininkų Latvijoje ir Estijoje – kažkas nerealaus. Malonu taip užbaigti Enduro sezoną,“ – emocijų neslėpė čempionas.
N. Jucius užtikrintai triumfavo E2 klasėje, palikdamas už nugaros Europos Enduro čempioną ir daugkartinį Baltijos čempioną latvį Edgars Siliņš bei aštuonių Estijos čempionų titulų savininką ir Pasaulio Enduro taurės laimėtoją (2021) iš Estijos Priit Briene. Dabar N. Juciaus laukia dar ambicingesnis tikslas – pasiruošimas 2026 m. Dakaro raliui.
Enduro išskirtinis pobūdis ir papildomi taškai
Enduro varžybose greitis nėra vienintelis matas – už praleistus kontrolės punktus, vėlavimą į startą ar techninių taisyklių nesilaikymą skiriami baudos taškai, kurie pridedami prie rezultato ir gali brangiai kainuoti net favoritams. Sportininkai privalo įveikti įvairios dangos trasą, sudarytą iš specialių testų. Pergalę lemia bendras visų testų laikas – kuo greičiau ir tiksliau sportininkas įveikia atkarpas, tuo aukščiau kyla bendroje įskaitoje.
Finaliniame etape, kitaip nei ankstesniuose, taškai buvo renkami abi dienas, taip pat skirti papildomi skatinamieji finalinio etapo taškai. Dėl to dalyviai įgijo didesnį pranašumą prieš tuos, kurie nedalyvavo.
Lietuvos čempionato kovos
Šių metų Lietuvos Enduro čempionatas turėjo savo herojus. Debiutantas Dovydas Karka ne tik sėkmingai žengė į naują discipliną, bet ir dominavo visuose trijuose čempionato etapuose.
„Esu šviežias po Lietuvos Cross Country čempiono titulo ir dabar iškovojau pirmąjį savo Enduro titulą. Tai buvo mano paskutinės varžybos Lietuvoje prieš Dakarą,“ – sakė sportininkas, jau kraunantis lagaminus kelionei į Portugalijoje vyksiantį Pasaulio Rally Raid čempionatą.
Tuo metu Liutauras Maciulevičius finaliniame etape nugalėjo stipriausius E16+ klasės latvius ir estus – taip užsitikrino ne tik pergalę etape, bet ir Lietuvos čempiono karūną. Vicečempionu tapo Nedas Žažeckis, kuriam iki aukso pritrūko 40 taškų.
E40+ klasėje kova vyko tarp Mindaugo Daugėlos ir Audriaus Norkaus. Gausus pajėgių užsienio sportininkų desantas apsunkino kovą dėl prizinių vietų, tačiau M. Daugėlai užteko trečios vietos finale, kad užsitikrintų čempiono titulą.
Įspūdingą sezoną užfiksavo ir Domas Butkus, kuris šiemet startavo prestižinėse ISDE (International Six Days of Enduro) varžybose Italijoje. Tarptautinė patirtis atsipirko – D. Butkus laimėjo visus Lietuvos etapus ir pasipuošė E1 klasės čempiono titulu.
„Šių metų sezonas man tikrai pasisekė – dalyvavau daug tarptautinių varžybų ir pasisėmiau patirties. Šiandien ją išnaudojau ir tapau Lietuvos čempionu,“ – teigė sportininkas.
Daugkartinis Enduro čempionas Džiugas Kazakevičius iškovojo vicečempiono titulą, o Saimonas Vespenderis laimėjo E1 klasės prizininko titulą.
Visų kitų Lietuvos taurės klasių – C, E50+, M, Nacionalinės LT, Quad ATV, Quad ATV Hobby, Quad Open – rezultatai skelbiami Lietuvos motociklų sporto federacijos svetainėje.
Lietuvos čempionato sezono čempionai ir nugalėtojai:
E1 klasė: Domas Butkus, Džiugas Kazakevičius, Saimonas Vespenderis
E2 klasė: Nerimantas Jucius, Aleksej Snytka, Karolis Varnauskas
E3 klasė: Dovydas Karka, Šarūnas Matutis, Dalius Vaičekonis
E40+ klasė: Mindaugas Daugėla, Audrius Norkus, Lauris Ermanis
E16+ klasė: Liutauras Maciulevičius, Nedas Žažeckis, Jürto Brauer