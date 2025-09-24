Svajonių išeitinė? Už pasitraukimą „Red Bull“ komandos vadovas sulaukė pribloškiančios sumos

Kaip praneša „Daily Mail“ ir „The Times“, britų funkcionierius, pagal kontraktą komandoje turėjęs dirbti iki 2030-ųjų, gaus apie 80 milijonų svarų sterlingų išmoką (~91,6 milijono eurų). Ši suma yra mažesnė negu ta, kurią jis būtų uždirbęs viso savo kontrakto metu.
Dabar C.Horneris galės pasirašyti naują sutartį su bet kuria kita F1 komanda.
C.Horneris 2024-aisiais uždirbo kiek daugiau nei 7 milijonus svarų (~8 milijonus eurų). Dar prieš metus jo atlyginimas buvo panašus, praneša „The Mirror“.
„Neįtikėtinai didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme kaip komanda, gerindami rekordus ir pasiekdami aukštumas, kurios niekas negalvojo, kad yra įmanomos. Tai aš su savimi nešiosiuosi amžinai“, – oficialiame pranešime teigė C.Horneris.
51-erių britas „Red Bull Racing“ komandoje dirbo nuo 2005-ųjų. Per tą laikotarpį ši F1 ekipa šešiskart buvo pirma komandinėse varžybose (keturiskart čempionatus laimėjo Sebastianas Vettelis, dukart Maxas Verstappenas), penkiskart – trečia (2024-aisiais čempionatą laimėjo M.Verstappenas, 2017-2019 m. „Red Bull Racing“ taip pat buvo treti).