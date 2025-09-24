Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
SportasAutosportas

Svajonių išeitinė? Už pasitraukimą „Red Bull“ komandos vadovas sulaukė pribloškiančios sumos

2025 m. rugsėjo 24 d. 13:02
Lrytas.lt
Po liepos mėnesį skelbtų žinių apie pasitraukimą pirmadienį savo postą oficialiai paliko „Formulės 1“ komandos „Red Bull Racing“ vadovas Christianas Horneris. Už tai jis gaus įspūdingą pinigų sumą.
Daugiau nuotraukų (2)
Kaip praneša „Daily Mail“ ir „The Times“, britų funkcionierius, pagal kontraktą komandoje turėjęs dirbti iki 2030-ųjų, gaus apie 80 milijonų svarų sterlingų išmoką (~91,6 milijono eurų). Ši suma yra mažesnė negu ta, kurią jis būtų uždirbęs viso savo kontrakto metu.
Dabar C.Horneris galės pasirašyti naują sutartį su bet kuria kita F1 komanda.
C.Horneris 2024-aisiais uždirbo kiek daugiau nei 7 milijonus svarų (~8 milijonus eurų). Dar prieš metus jo atlyginimas buvo panašus, praneša „The Mirror“.
„Neįtikėtinai didžiuojuosi tuo, ką pasiekėme kaip komanda, gerindami rekordus ir pasiekdami aukštumas, kurios niekas negalvojo, kad yra įmanomos. Tai aš su savimi nešiosiuosi amžinai“, – oficialiame pranešime teigė C.Horneris.
51-erių britas „Red Bull Racing“ komandoje dirbo nuo 2005-ųjų. Per tą laikotarpį ši F1 ekipa šešiskart buvo pirma komandinėse varžybose (keturiskart čempionatus laimėjo Sebastianas Vettelis, dukart Maxas Verstappenas), penkiskart – trečia (2024-aisiais čempionatą laimėjo M.Verstappenas, 2017-2019 m. „Red Bull Racing“ taip pat buvo treti).
Red BullFormulė 1

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.