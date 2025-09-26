„ORLEN Lietuva“ ralis – šalies miniralio čempionato atomazga

Ankstesniuose šių metų miniralio čempionato etapuose SGC-1, SGC-2, SGC-3, SGC-4, 4WD, 2WD, „Retro“, „Junior“, „Rookie“ ir vadinamojoje „meistrų“ (vairuotojai yra vyresni nei 50 m.) V įskaitose iš viso įrašyti 85 vairuotojai. Smagu, kad į paskutines sezono lenktynes užsiregistravo didžioji jų dalis – dėl taškų miniralio čempionato įskaitoje kovos net 71 ekipažas, o dar keliolika prisijungs svečių teisėmis.
Penktadienio vakare visi ekipažai iškilmingai prisistatys Mažeikių mieste. „ORLEN Lietuva“ – dalis jų iki renginio atidarymo jau bus įveikę testinį greičio ruožą, tačiau rimtoji kova prasidės šeštadienį. Iš viso ralyje – 7 greičio ruožai, kurių ilgis beveik 33 km.
Šeštadienį 10.20 val. lenktynes ekipažai pradės 3,87 km ilgio „Statmenas“ greičio ruože. Beje, tą pačią atkarpą ekipažai įveiks ir dar sykį – nuo 11.50 val. sportininkai važiuos „Mažeikių boulingo“ vardu pavadintame trečiame greičio ruože. Arčiau Mažeikių mieste esančioje rytinėje šeštadienio dalyje bus ir antrasis greičio ruožas („Mingresta“), jo ilgis – kiek daugiau nei 5 km, pradžia – 11.05 val.
Po pietų pertraukos, kai mechanikai turės paruošti techniką keturiems paskutiniams ruožams, kova persikels į ralio lenktynininkams puikiai pažįstamas Viekšnių apylinkes. Šiame krašte įvairūs raliai vyksta ne vienerius metus.
14.55 val. prasidės ketvirtas greičio ruožas (RB IĮ) – jo ilgis 4,94 km. Tuos pačius kelius ekipažai turės įveikti dar sykį – 6-as greičio ruožas bus pavadintas „ScandiCare“, jo pradžia 16.10 val.
O svarbiausi bus 5 ir 7 greičio ruožai („Vaidva“ ir „ORLEN Lietuva“): būtent 5,07 km atkarpa lems, kas laimės šį ralį. 5-as greičio ruožas prasidės 15.20 val., o papildomus taškus ekipažams galintis atnešti vadinamasis „Power stage“ – 16.35 val.
Be abejo, favoritu derėtų vadinti Vitalijaus Plastinino ir Gabijos Stanulionytės ekipažą. „ORLEN Lietuva – Mažeikių ASK“ nariai, važiuojantys „Audi A1“ automobiliu, užtikrintai pirmauja bendroje sezono įskaitoje, tačiau paskutinio sezono etapo taškai yra svaresni, tad vienas ralio organizatorių tikrai sieks sezoną baigti pergale.
SGC-1 klasėje po etapų Kėdainiuose, Kupiškyje, Trakuose, Šilalėje ir Dzūkijos krašte užtikrintai pirmauja Dominykas Viliušis.
O SGC-2 įskaitoje lyderius skiria tik 1 taškas – Paulius Butmanas minimaliai lenkia Audrių Šliažą, tačiau į kovą dėl čempionų vardo dar gali įsiterpti Žygimanto Trumpelio ir Egidijaus Lukošiaus ekipažai.
Ne mažiau intrigos SGC-3 klasėje: Martynas Tereikis turi 120, o Edgaras Marcinkevičius – 117 taškų, tad Mažeikių krašto žvyrkeliai kažkam iš jų atneš čempiono titulą.
SGC-4 klasėje, kur visi ekipažai lenktyniauja „Subaru“ modeliais, pirmauja Justas Šimaitis (107 taškai). Tačiau jo tikrai lengvai nepaleis Tomas Sakalauskas (90), Martynas Staknys (89), Edgaras Briedys (74) ar Donatas Maskoliūnas (72 taškai).
2WD įskaitoje užtikrintai pirmauja Igno Lukoševičiaus ekipažas, tačiau jo konkurentai kovos dėl sidabro ir bronzos medalių dar tikrai nebaigė.
Tarp 4WD techniką pasirinkusių ekipažų lyderis irgi gali jaustis ramiai – Žygimantas Gylys jau turi 93 taškus. Bet Vytautas Grubliauskas (75), Egidijus Savičius (72), Valdas Karašauskas (70) ar latvis Edmundas Grostinis (68) tikrai sieks sezoną baigti ant garbės pakylos, o ne šalia jos.
„Retro“ klasės techniką vairuojančių sportininkų grupėje pirmauja Genadijus Makejevas.
Tarp „Junior“ įskaitos vairuotojų iki paskutinio starto daugiausiai taškų yra pelnęs Žygimantas Trumpelis, o šiemet pirmą kartą startuojančių „Rookie“ kategorijoje laukia didžiausia intriga – Ilja Liamcevas, Aurimas Valionis ir Arnoldas Zažeckas yra laimėję po vieną sezono etapą ir turi po 30 taškų.
Drauge su miniralio dalyviais savo jėgas Mažeikių apylinkėse išmėgins ir pripažinti šalies ralio lyderiai, kuriems šios lenktynės bus gera treniruotė prieš kitą savaitgalį Zarasuose vyksiantį paskutinį šių metų šalies ralio čempionato etapą. „ORLEN Lietuva“ dalyvių sąraše – Giedraisus Notkaus, Jono Slucko, Marko Buteikio, Dariaus Biesevičiaus, Jono Mikniaus ir kitų ekipažai.
Ralis Mažeikiuose – nemokamas. Žiūrovams lenktynes organizuojantis Mažeikių automobilių sporto klubas ne tik padovanos daug adrenalino ir gerų emocijų, bet ir nuotaikingą muzikinę programą. Penktadienį vakare Mažeikiuose koncertuos grupė „Filtered Tools“, o šeštadienį ralio finišą Viekšniuose lydės Liepos Mondeikaitės eurovizinė programa.