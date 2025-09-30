Lemiamam ralio sezono mūšiui besiruošiantis Ovidijus Vaštakas: „Matematinių šansų yra“

Prieš finalinį etapą – treniruotės ir darbas prie technikos
Iki 2025-ųjų metų Lietuvos ralio sezono atomazgos likus kelioms dienomis Ovidijus Vaštakas paskutiniam etapui jaučiasi pasiruošęs. Anot jo, laiko iki varžybų jis su Matu Žalandausku veltui nešvaistė ir daug dėmesio skyrė stenogramos tobulinimui. Be to, komandos mechanikai Gytis Juozėnas ir Rytis Račkauskas atidžiai patikrino kiekvieną BMW automobilio, su kuriuo lenktyniauja ekipažas, mazgą.
„Po ralio Elektrėnuose turėjome susirašymo treniruočių. Su stenograma padirbsime dar ir iki ralio Zarasuose šią savaitę. Vakar turėjome testus Alytaus rajone pas Ugnių Vainevičių. Padarėme tikrai nemažai važiavimų.
Buvo tikrai svarbu išvažiuoti, nes kai tik kartą per mėnesį atsisėdi į tą mašiną lenktyniauti, tie pirmi kilometrai būna gana sudėtingi. Tačiau Zarasuose reikės važiuoti maksimaliai jau nuo pirmo kilometro, todėl į paskutines sezono varžybas norime atvykti geriausios įmanomos formos. Prieš ralį dar važiuosime ir testinį greičio ruožą, tai manau, kad būsime pasiruošę.
Prie automobilio irgi buvo šiek tiek darbų. Mechanikai sakė, kad po Elektrėnų visi keturi ratai žiūrėjo į skirtingas puses, nebebuvo suvedimo, nukentėjo dugnas, buvo aplankstyta išmetimo sistema. Teko pasikeisti pavarų dėžę, nes pradėjo skverbtis alyva. Taip pat vežėme patikrinti amortizatorius. Na, Elektrėnuose per tuos akmenis automobilis tikrai kentėjo“, – pasakojo Ovidijus Vaštakas.
Kol kas antri, bet teorinių šansų laimėti sezoną yra
Praėjusių metų Mini ralio čempionas Ovidijus Vaštakas sako, kad kol kas nepalaidotos ambicijos ir dėl pergalės šiais metais. Kol kas jo ir Mato Žalandausko ekipažas rikiuojasi antroje savo klasės vietoje, tačiau teoriniai paskaičiavimai, susiklosčius aplinkybėms, dar leidžia galvoti ir apie šių metų čempionų vardus A lygoje.
„Paskutiniame etape tiesiog reikia važiuoti taip, kaip važiavome ir stengtis padaryti geriausią, ką galime. Bet kokiu atveju reikia atvažiuoti, lenktyniauti ir bandyti pademonstruoti geriausią įmanomą rezultatą.
Žinome, kokia situacija metinėje rikiuotėje. Savo klasėje mes kol kas esame antri. Iki pirmos vietos šiek tiek trūksta. Tačiau matematinių šansų yra. Mums reikėtų laimėti, o pagrindinis oponentas Donatas Stašaitis turėtų būti šeštoje vietoje arba žemiau. Viskas įmanoma, tačiau nesitikime dovanų iš varžovų ir nelinkime niekam nesėkmių. Pirmiausia savo darbą reikia padaryti patiems. Trečia vieta už mūsų irgi arti, todėl aktualu bus aplenkti ir joje šiuo metu esantį Mantą Garbuzą“, – sakė Ovidijus Vaštakas.
Zarasai Ovidijui Vaštakui – gana naujas regionas
Ovidijus Vaštakas sako, kad Zarasų rajonas ir jų apylinkių žvyrkeliai jam ir Matui Žalandauskui yra pakankamai nemaža naujiena. Pilotui čia lenktyniauti teko tik sykį – praėjusiais metais Mini ralio etape, ekipaže su ankstesniu šturmanu Ervinu Snitku.
„Esu čia žiūrėjęs ralį, o važiavome tik kartą su Ervinu – keturis ruožus po du kartus, po tris, keturis kilometrus. Taip, tie trumpi ruožai buvo iš tų atkarpų, kur vyko kažkuris žiemos ralis Zarasuose. Šiemet vieną kartą Zarasuose darėme ir stenogramos susirašymo treniruotę. Prieš porą mėnesių iš duomenų bazės išsirinkau porą greičio ruožų ir nuvažiavome pasitreniruoti stenogramą. Taigi, šį rajoną ne per daugiausiai, bet šiek tiek esu matęs“, – mintimis dalijosi Ovidijus Vaštakas.
Sulaukė palaikymo žingsniui į A lygą
Daugiausiai prie Ovidijaus Vaštako dalyvavimo šių metų Lietuvos automobilių ralio čempionato sezone prisidėjo Kupiškio rajono savivaldybė. Taip pat ženkliai pagelbėjo ir „Nordis“ kompanija su Evaldu Kvederiu priešakyje.
Ovidijui Vaštakui išpildyti savo svajonę varžytis aukščiausioje šalies ralio lygoje taip pat padėjo UAB „Abepa“ ir Paulius Beniušis, UAB „Eglaidija“ ir Audronis Gulbinas, „DAS Performance“, UAB „Samsonas Motorsport“ su Martynu Samsonu, IRP, „Pakelo Lubricants Lietuva“ ir Algis Poteliūnas, taip pat asmeniškai prisidėjo ir Mindaugas Dorelis.
Automobilį Ovidijui Vaštakui ruošia Gytis Juozėnas ir Rytis Račkauskas, kurie ne tik rūpinasi technika, bet ir surado dalį partnerių. Patarimų ekipažui negaili ir geriausi Lietuvos šturmanai Ervinas Snitkas ir Ugnius Vainevičius.
Prie Ovidijaus Vaštako dalyvavimo šių metų ralio sezone prisidėjo ir daugelis fanų, mat kupiškėnas įkūrė VšĮ „OV Racing“, turinčią paramos gavėjo statusą. Būtent per 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį sportininkui suteikti paramą galėjo ir visi prijaučiantys.