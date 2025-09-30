Nojus Stasionis „FIA Karting Academy Trophy“ sezoną baigė pergale

Pergalė po atkaklios kovos
„FIA Karting Academy Trophy“ lenktynėse nuo sezono pradžios kovojo pusė šimto sportininkų iš visų žemynų – vienai šaliai gali atstovauti tik po vieną lenktynininką.
Paskutiniame etape, kuris vyko Italijos Kremonos trasoje, Nojus aplenkė 40 konkurentų ir dar sykį įrodė, jog yra vienas šių varžybų favoritų.
Sezoną Lietuvos lenktynininkas pradėjo užimdamas antrą vietą Ispanijoje, kai šalia Valensijos esančioje trasoje vyko pirmasis „FIA Karting Academy Trophy“ sezono etapas.
Liepos mėnesį Vokietijoje, Mulseno mieste vykusiame antrame etape Nojui labai reikalingų taškų pelnyti nepavyko, tad lenktynės Kremonoje buvo paskutinė galimybė įrodyti, jog mūsų šalies atstovas gali įveikti bet kurį savo bendraamžį.
„Žinojome, kad turime teorinius šansus pakovoti dėl TOP 3 pozicijos bendroje čempionato įskaitoje, bet tam reikėjo labai aukšto rezultato paskutiniame etape. Su Nojum suplanavome įtemptą pasiruošimo programą šioms varžyboms.
Viskas prasidėjo nuo paskutinio Lietuvos kartingo čempionato etapo Kuršėnuose, kur buvo iškovota pergalė. Po to – Baltijos taurės varžybos Estijoje, kur taip pat pavyko iškovoti pergalę. Po pergalių Lietuvoje ir Estijoje išvykome į įtemptą treniruočių stovyklą Italijoje, kur pasiruošimą pabaigėme paskutiniame Italijos kartingo čempionato etape Franciacorta trasoje.
Nojus važiavo puikiai: tiek pusfinalyje, tiek finale finišo liniją tarp 70 dalyvių kirto antras ir padėjo komandos draugui iškovoti Italijos čempiono titulą“, – pasakoja Nojaus tėtis Kęstutis Stasionis, kuris, beje, šiandien švenčia savo gimtadienį.
Savo šansą paskutiniame etape Nojus išnaudojo su kaupu: ne tik laimėjo finalą, bet ir užfiksavo greičiausiai įveikto rato laiką. Nojus finale startavo iš 4-os vietos, tačiau 4-ame rate buvo priverstas praleisti į priekį du varžovus.
Tačiau po to mūsiškis tik gerino pozicijas. Penktame rate jis buvo 5-as, 7-ame – jau 4-as, 9-ame – trečias, o 10-ame priekyje važiavo jau tik prancūzas Maëlis Le Marchandas (būtent M. Le Marchandas buvo iškovojęs pergalę pirmose lenktynėse Ispanijoje).
14-ame rate Nojus tapo finalo lyderiu ir pirmos pozicijos nebeužleido. Maža to, varžybose, kur svarbios net tūkstantosios sekundės dalys, jis finiše antrą vietą užėmusį suomį Oivą Vettenrantą aplenkė 1,997 sek. Trečią vietą finale užėmė danas Marcas Alexanderis Restrupas, atsilikęs nuo lietuvio daugiau nei 4 sek.
M. Le Marchandui galutinėje įskaitoje atiteko 7-a finalinio važiavimo vieta. Beje, 9-ą vietą finale užėmė Latvijos garbę ginantis Jackas Collinsas.
Greitas nuo pirmųjų treniruočių
Automobilių sporto ekspertų giriamas už greitą adaptaciją įvairiose trasose Nojus Stasionis lenktynėse Italijoje savo ambicijas įrodinėjo jau nuo pirmųjų treniruočių.
Per treniruočių, įskaitinių važiavimų, kvalifikacijos ir finalų dienas oro sąlygos keitėsi ne vieną kartą, teko lenktyniauti ir ant sausos, ir ant šlapios dangos.
Lemtingu turbūt galima vadinti pirmą įskaitinį važiavimą šeštadienį, kai lenktynininkas iš Didžiosios Britanijos tiesiog išmušė Nojų iš trasos.
Nepaisant incidento, Nojaus mechanikai sugebėjo paruošti techniką, o lietuviui pavyko susikaupti ir užtikrintai laimėti antrą bei trečią įskaitinius važiavimus.
Lietuvio potencialą bene geriausiai iliustruoja kvalifikacijos rezultatas: kai sportininkus skiria tūkstantosios sekundės dalys, artimiausią varžovą Nojus aplenkė net 0,353 sek. – lietuvio greičio persvara buvo daugiau nei akivaizdi.
Atrankose ir kvalifikacijoje surinkti 124 taškai leido Nojui startuoti finale iš trečios pozicijos. Jau po finišo galima skaičiuoti: jeigu ne brito sukelta avarija, Nojus etape galėjo pelnyti 6 taškais daugiau. Tai būtų leidę pelnyti pergalę ir galutinėje viso čempionato įskaitoje. Iki sensacingos pergalės trūko penkių taškų...
Galutinėje įskaitoje – 3-ioji vieta
Galutinėje 2025 metų „FIA Karting Academy Trophy“ įskaitoje nugalėjo suomis O. Vettenranta – jis surinko 135 taškus. Pergalę jam didžiąja dalimi lėmė laimėtas antras etapas Vokietijoje.
M. Le Marchandas liko antras – 131 taškas, o Nojui Stasioniui atiteko 3-ioji vieta: mūsų šalies lenktynininkas iš viso pelnė 130 taškų.
Ši trijulė gerokai atsiplėšė nuo konkurentų: 4-ąją vietą užėmęs Ekvadoro lenktynininkas Julionas Rivera Salas surinko 106, o šveicaras Nicola Friggas – 101 tašką, (5 vieta).
Tose pat varžybose, tik OKJ klasėje lenktyniavo ir kitas lietuvis – Jonas Pundzys. Jis galutinėje rikiuotėje liko 54-as tarp 81dalyvio.
Tuo tarpu kai Nojus kovojo dėl pergalės Italijoje, mūsų šalyje kartingo sezonas pasibaigė Mažosios Lietuvos taurės lenktynėmis Smalininkų kartodrome, kur kartu vyko ir paskutinysis Baltic Karting Academy taurės varžybų etapas.