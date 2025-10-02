Paskelbta vyrų rinktinės sudėtis rungtynėms su Suomijos ir Lenkijos rinktinėmis

Rinktinė jau pirmadienį pradės pasirengimą Kaune, trečiadienį jų laukia kelionė į Helsinkį ir ketvirtadienio rungtynės su Suomijos futbolininkais.
Po jų lietuviai keliaus atgal į Lietuvą ir spalio 12 dieną, sekmadienį, Kauno Dariaus ir Girėno stadione priims Lenkijos futbolininkus. Bilietus į šias rungtynes įsigyti galite paspaudę čia.
Lyginant su praėjusio mėnesio iššūkiais, sudėtyje yra keletas pasikeitimų.
Po nedidelių pertraukų į sudėtį sugrįžta traumeles išsigydę Pijus Širvys bei Vykintas Slivka, taip pat vėl išvysime praėjusiame lange pagerbtą Fedorą Černychą, demonstruojantį solidžią formą Lietuvos čempionate.
Bene seniausiai rinktinės sudėtyje matytas veidas yra Edgaras Dubickas. Jis šią vasarą pakeitė klubą, persikėlė į „Serie C“ besivaržančią „Ternana“ ekipą ir ten jau spėjo pasižymėti keliais įvarčiais. Paskutinį kartą į rinktinę jis buvo kviestas 2021-ųjų rudenį, iš viso su rinktinės marškinėliais jis yra sužaidęs ketverias rungtynes.
Pilna Lietuvos rinktinės sudėtis rungtynėms su Suomija ir Lenkija:
Vartininkai
Marius Adamonis („Sudtirol“, Italija)
Edvinas Gertmonas („Universitatea Cluj“, Rumunija)
Tomas Švedkauskas („Kauno Žalgiris“)
Gynėjai
Vilius Armalas (Kauno raj. „Hegelmann“)
Markas Beneta (Marijampolės „Sūduva“)
Edvinas Girdvainis („Liepaja“, Latvija)
Justas Lasickas („Rijeka“, Kroatija)
Rokas Lekiatas („Kauno Žalgiris“)
Pijus Širvys (NK „Maribor“, Slovėnija)
Artemijus Tutyškinas („Celje“, Slovėnija)
Klaudijus Upstas (Kauno raj. „Hegelmann“)
Edgaras Utkus („Cercle Brugge“, Belgija)
Saugai
Domantas Antanavičius (Kauno raj. „Hegelmann“)
Artūr Dolžnikov (Olomouco „Sigma“, Čekija)
Gvidas Gineitis („Torino“, Italija)
Paulius Golubickas (Kuopijo „KuPs“, Suomija)
Eligijus Jankauskas (FA „Šiauliai“)
Tomas Kalinauskas („Kalmar FF“, Švedija)
Gratas Sirgėdas („Kauno Žalgiris“)
Vykintas Slivka („Sagan Tosu“, Japonija)
Modestas Vorobjovas („Istanbulspor“, Turkija)
Puolėjai
Fedor Černych („Kauno Žalgiris“)
Edgaras Dubickas („Ternana“, Italija)
Gytis Paulauskas (MFL „Zemplin“, Slovakija)
**********
Lietuvos rinktinės spalio mėnesio tvarkaraštis
Spalio 9 diena (ketvirtadienis)
19.00 val. Suomija – Lietuva
Spalio 12 diena (sekmadienis)
21.45 val. Lietuva – Lenkija