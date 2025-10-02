Startavo lietuviškuoju Dakaru vadinamas „Perimetras“: dalyviai mėgins apvažiuoti Lietuvą

Iš viso šio, jau penkioliktojo „Perimetro“ dalyvių lauks beveik du tūkstančiai kilometrų, nusidrieksiančių palei Lietuvos pakraščius. Varžybos bus suskirstytos į keturis etapus. Kiekvienam jų įveikti bus duota atitinkama laiko norma. Organizatoriai skaičiuoja, kad dalyviai visą maršrutą turėtų įveikti per maždaug 55 valandas.
Ketvirtadienį pirmame etape iš Tauragės rajone esančio Senojo Rambyno startavę dalyviai turės pasiekti Varėną. Antrasis etapas penktadienį juos nuves į Vasaknų dvarą Zarasų rajone. Auštant šeštadieniui ekipažai pasuks nuo Zarasų link Viliošių, esančių prie Mažeikių ir galiausiai sekmadienį Lietuvos pakraščiais visas karavanas vėl grįš į Tauragės rajoną. Čia bus pasveikinti varžybų nugalėtojai ir prizininkai visose įskaitose.
Dviejų ekipažo narių įskaitoje „Adventure“ prie starto stojo septyni duetai. Daugiau nei dviejų narių įskaitoje paraiškas lenktyniauti pateikė dvylika ekipažų. Ir jei šiose dviejose klasėse dalyviai startavo visureigiais, tai trečioje, Svečių kategorijoje pasiryžo lenktyniauti du ekipažai su kur kas mažesniu pravažumu pasigirti galinčiais automobiliais, tokiais kaip „Škoda Yeti“ ar trečiosios serijos BMW.
Dalyvių šiose varžybose laukia važiavimas pagal kelio knygą ir nebūtinai lengvai įveikiami keliai. Nepaisant to, visi dalyviai galės jaustis saugūs, kadangi visos kelionės metu juos lydės oficialus varžybų automobilis, visais ratais varomas ir puikiu pravažumu pasižymintis „Dacia Duster“.
„Anksčiau „Perimetro“ varžybose buvo ir „Sport“, ir „Adventure“ klasė, tačiau dėl geopolitinės situacijos ir sumažėjusių galimybių organizuoti varžybas poligonuose, nuspręsta likti prie vienos kategorijos – „Adventure“. Tai tokia kategorija, kurios varžybų maršrutas driekiasi bendro naudojimo keliais ir vyksta pagal kelių eismo taisykles.
Ši klasė buvo kiek primiršta, bet dabar grįžtama prie šaknų. „Perimetro“ idėja visuomet buvo apie tai, kad dalyviai apvažiuotų aplink Lietuvą, o ne maltųsi viename regione. Ši „Adventure“ klasė yra puikus pradžiamokslis susipažinimui su kelio knyga, bet matome, kad dalyvių sąraše yra ne tik naujokų, bet ir anksčiau dalyvavusių senbuvių.
Reikės sugebėti skaičiuoti atstumus, atrasti reikiamą kelią klaidžiose vietose. Čia paaiškės, kas ne tik geriausiai vairuoja, bet ir naviguoja. O ir šiaip kartą per gyvenimą juk reikia apvažiuoti savo šalį perimetru“, – sakė „Perimetro“ organizatorius Gediminas Grigaitis, kurį galima vadinti bene daugiausiai kartų Lietuvą jos perimetru apvažiavusiu žmogumi.