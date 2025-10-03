Vaidotas Žala 2026-ųjų metų Dakare startuos su visiškai nauju sunkvežimiu

Stiprus palaikymas motyvavo nesustoti
V. Žala neslepia, kad šių metų pasiruošimas Dakarui buvo kiek kitoks, todėl ir aiškaus atsakymo, ar komanda dalyvaus kitų metų Dakaro ralyje – reikėjo palaukti. Vis tik sukirtus rankomis su nauju pagrindiniu komandos partneriu, planai artėjančiam sausiui tapo aiškūs.
„Bet koks Dakaro projektas, pirmiausia, prasideda nuo pagrindinio partnerio, todėl iškart po šių metų finišo sau pasakiau, kad kitais metais Dakare startuosiu tik turėdamas stiprų pagrindinio partnerio ir „De Rooy“ komandos palaikymą. Vis tik dar vasarą sužinojome, kad jo turėsime ieškoti iš naujo. Tai sudėtingas procesas, todėl „Nordis“ palaikymas ir sprendimas perimti pagrindinio partnerio poziciją suteikė motyvacijos nesustoti. Olandai taip pat išreiškė didžiulį palaikymą, kurį pademonstravo mums paruošdami visiškai naują ir patobulintą sunkvežimį“, – pasakojo V. Žala.
Lenktynininkas teigė, kad dar daugiau motyvacijos suteikė ir faktas, jog didžiausią palaikymą išreiškiantys partneriai gyvena ta pačia aistra. Šildymo ir vėsinimo sprendimuose Rytų Europoje lyderiaujančios „Nordis“ vadovas Evaldas Kvederis ir pats šturmanauja klasikinio ralio greičio ruožuose, o šio sezono rezultatų lentelėse netgi buvo priartėjęs ir prie V. Žalos ekipažo.
„Labai malonu dirbti su žmonėmis, su partneriais, su kuriais dalijamės ne tik bendromis vertybėmis, tačiau ir aistra lenktynėms“, – sakė lenktynininkas.
Įsiklausę į poreikius pasiūlė visiškai naują techniką
Po praeitų metų varžybų, V. Žala kartu su „De Rooy“ daug diskutavo, ką sunkvežimyje reikėtų patobulinti, kad pavyktų pasiekti geresnių rezultatų. Lenktynėms sukurtą sunkiąją techniką teikianti ir prižiūrinti komanda pateiktas įžvalgas priėmė itin rimtai ir naujam startui V. Žalos ekipažui paruošė visiškai naujai pagamintą, 1000 arklio galių generuojantį bei 5000 Nm sukimo momentą išvystantį sunkvežimį.
Negana to, šis sunkvežimis yra lengvesnis bei turi geriau suprojektuotą priekinę dalį, dėl kurios net 30 proc. pagerėja oro įsiurbimas variklio aušinimui. Taip pat pakeista trečiojo atsarginio rato tvirtinimo vieta, kad ekipažas galėtų patogiau ir greičiau pakeisti ratus maratoniniuose greičio ruožuose. Gamintojas numatė įvairių techninių patobulinimų, kurie prisideda prie technikos patvarumo ir patikimumo, o vairuotojo patogumui ir dar greitesnei reakcijai prie vairo sumontavo pavarų perjungimo menteles.
„Tokie sprendimai nuteikia labai pozityviai, o jau netrukus galėsime naująjį sunkvežimį išbandyti testų metu Maroke. Spalio 10–11 dienomis vyks bandymai, kurių metu turėsiu galimybė pirmą kartą sėsti prie šio sunkvežimio vairo, įveikti nemažai kilometrų bei įsitikinti, kad technika veikia sklandžiai. Lapkričio gale sunkvežimis bus gabenamas į Dakaro organizatorių keltą, kuriuo bus plukdomas į Saudo Arabiją“, – pasakojo lenktynininkas.
V. Žala nurodė, kad jau netrukus komanda patvirtins tikslią sudėtį ekipažo, kuris iškart po Kalėdų pradės pagrindinį pasiruošimą išvykimui ir startui 2026-ųjų metų Dakare.
Sausio 3 dieną startuos jau 48-osios sunkiausios pasaulio varžybos, kurių finišas bus skelbiamas po 14-os išbandymo dienų lenktynininkams – sausio 17 dieną.