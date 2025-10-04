„Formulės 1“ kvalifikacijoje – netikėta pergalė

Pirmąją vietą sekmadienio lenktynių starte užsitikrino George'as Russellas, geriausią savo ratą nuvažiavęs per 1:28.158 ir 0.182 sekundės aplenkęs antroje vietoje likusį Max Verstappeną („Red Bull Racing“). Trečias atvažiavo sezono bendrosios įskaitos lyderis Oscaras Piastri („McLaren“).
Tai – septintoji pole pozicija G. Russello karjeroje ir antroji šiame sezone. Iki tol kartą jis šį pasiekimą buvo įvykdęs Vengrijos Hungaroringo trasoje 2022-aisiais ir keturiskart triumfavo kvalifikacijoje 2024 metų sezone.
Antras bendrojoje įskaitoje esantis O. Piastri komandos draugas Lando Norrisas startuos penktas.
„McLaren“ pirmąją poziciją komandinėje įskaitoje gali užsitikrinti jau šį sekmadienį. Jiems užtena 31 tašku aplenkti antroje vietoje šiuo metu įskaitoje esančią „Mercedes“ komandą.
Visa kvalifikacijos rezultatų tvarka:
- George'as Russellas – Mercedes
- Maxas Verstappenas – Red Bull Racing
- Oscaras Piastri – McLaren
- Kimi Antonelli – Mercedes
- Lando Norrisas – McLaren
- Lewisas Hamiltonas – Ferrari
- Charlesas Leclercas – Ferrari
- Isackas Hadjaras – Racing Bulls
- Oliveris Bearmanas – Haas
- Fernando Alonso – Aston Martin
- Nico Hulkenbergas – Kick Sauber
- Alexanderis Albonas – Williams
- Carlosas Sainzas – Williams
- Liamas Lawsonas – Racing Bulls
- Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
- Gabrielis Bortoleto – Kick Sauber
- Lance'as Strollas – Aston Martin
- Franco Colapinto – Alpine
- Estebanas Oconas – Haas
- Pierre'as Gasly – Alpine