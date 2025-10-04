Lrytas Premium prenumerata tik
„Formulės 1“ kvalifikacijoje – netikėta pergalė

2025 m. spalio 4 d. 17:33
Lrytas.lt
„Formulės 1“ kvalifikacijoje Singapūre – netikėta „Mercedes“ bolido pergalė.
Pirmąją vietą sekmadienio lenktynių starte užsitikrino George'as Russellas, geriausią savo ratą nuvažiavęs per 1:28.158 ir 0.182 sekundės aplenkęs antroje vietoje likusį Max Verstappeną („Red Bull Racing“). Trečias atvažiavo sezono bendrosios įskaitos lyderis Oscaras Piastri („McLaren“).
Tai – septintoji pole pozicija G. Russello karjeroje ir antroji šiame sezone. Iki tol kartą jis šį pasiekimą buvo įvykdęs Vengrijos Hungaroringo trasoje 2022-aisiais ir keturiskart triumfavo kvalifikacijoje 2024 metų sezone.
Antras bendrojoje įskaitoje esantis O. Piastri komandos draugas Lando Norrisas startuos penktas.
„McLaren“ pirmąją poziciją komandinėje įskaitoje gali užsitikrinti jau šį sekmadienį. Jiems užtena 31 tašku aplenkti antroje vietoje šiuo metu įskaitoje esančią „Mercedes“ komandą.
Visa kvalifikacijos rezultatų tvarka:
  1. George'as Russellas – Mercedes
  2. Maxas Verstappenas – Red Bull Racing
  3. Oscaras Piastri – McLaren
  4. Kimi Antonelli – Mercedes
  5. Lando Norrisas – McLaren
  6. Lewisas Hamiltonas – Ferrari
  7. Charlesas Leclercas – Ferrari
  8. Isackas Hadjaras – Racing Bulls
  9. Oliveris Bearmanas – Haas
  10. Fernando Alonso – Aston Martin
  11. Nico Hulkenbergas – Kick Sauber
  12. Alexanderis Albonas – Williams
  13. Carlosas Sainzas – Williams
  14. Liamas Lawsonas – Racing Bulls
  15. Yuki Tsunoda – Red Bull Racing
  16. Gabrielis Bortoleto – Kick Sauber
  17. Lance'as Strollas – Aston Martin
  18. Franco Colapinto – Alpine
  19. Estebanas Oconas – Haas
  20. Pierre'as Gasly – Alpine
