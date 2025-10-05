Be netikėtumų: pirmas startavęs G. Russellas užtikrinta persvara laimėjo Singapūro Grand Prix

Nugalėtoją nuo antroje vietoje likusio „Red Bull Racing“ lenktynininko Maxo Verstappeno skyrė 5,4 sekundės. Tuo tarpu trečias atvažiavo „McLaren“ pilotas Lando Norrisas, kvalifikacijoje buvęs penktas.
Didelių netikėtumų neužfiksuota ir kitose galutinės lenktynių lentelės pozicijose, kur dauguma lenktynininkų arba išsaugojo kvalifikacijoje iškovotą poziciją, arba ji pakito nežymiai.
Su 336 taškais čempionato pagrindinėje įskaitoje ir toliau pirmauja L. Norriso komandos draugas Oscaras Piastri, Singapūro Grand Prix lenktynes baigęs ketvirtas. L. Norrisas su 314 taškų rikiuojasi antras, M. Verstappenas – trečias (273 taškai).
Tai buvo penktoji G. Russello pergalė jo karjeroje. Šiame sezone jis jau buvo triumfavęs Montrealio lenktynėse Kanadoje. Dukart jis taip pat buvo pirmas 2024-ųjų metų sezone, o pirmoji jo pergalė buvo pasiekta 2022-aisiais „Interlagos“ trasoje Sao Paolo mieste Brazilijoje.
Šios lenktynės užtikrino „McLaren“ komandai pergalę konstruktorių čempionate.
Galutinė Singapūro Grand Prix įskaita:
- George'as Russellas – „Mercedes“
- Maxas Verstappenas – „Red Bull Racing“
- Lando Norrisas – „McLaren“
- Oscaras Piastri – „McLaren“
- Kimi Antonelli – „Mercedes“
- Charlesas Leclercas – „Ferrari“
- Lewisas Hamiltonas – „Ferrari“
- Fernando Alonso – „Aston Martin“
- Oliveris Bearmanas – „Haas“
- Carlosas Sainzas – „Williams“
- Isackas Hadjaras – „Racing Bulls“
- Yuki Tsunoda – „Red Bull Racing“
- Lance'as Strollas – „Aston Martin“
- Alexanderis Albonas – „Williams“
- Liamas Lawsonas – „Racing Bulls“
- Franco Colapinto – „Alpine“
- Gabrielis Bortoleto – „Kick Sauber“
- Estebanas Oconas – „Haas“
- Pierre'as Gasly – „Alpine“
- Nico Hulkenbergas – „Kick Sauber“