Lietuviai „BRO Racing“ baigė penkias dienas trukusias pragariškas „Baja Marocco“ lenktynes

Bene dramatiškiausią finišą pasiekė Aivaro Kavaliausko ir Mykolo Paulavičiaus ekipažas. Jie dar išvakarėse vykusiame ketvirtame greičio ruože patyrė smarkią avariją ir gerokai apdaužė savo bagį. Ir nors ekipažui tuo metu atrodė, kad lenktynės čia ir baigsis, „BRO Racing“ komandos mechanikai sukūrė stebuklą – į šipulius per avariją subyrėjęs bagis ryte į startą stojo kone kaip naujas.
„Finišas. Kosmosas. Po vakar tokios avarijos, kai atrodė iš bagio nieko neliko, mechanikai per kiaurą naktį dėjo, dėjo, ir sudėjo viską likus penkiomis minutėms iki tol, kol reikėjo išvažiuoti ir išvažiavome. Šiandien neskubėjome, būsiu atviras, nes šakė viena tokia, kita tokia, amortizatoriai per kieti, bet nesvarbu. Pagarba mechanikams, kad sugebėjo ir suspėjo. Labai faina, kad pagaliau mano svajonė pabaigti Maroką iš trečio karto išsipildė“, – sakė Aivaras Kavaliauskas.
Finišą pasiekti pavyko ir Tomo Mickaus bei Dariaus Leskausko duetui. Tuo metu Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku, kurį laiką buvę aukščiausiai klasifikuojamais lietuviais, susidūrė su elektros problemomis ir mechanikams jų bagiui gyvybės įpūsti nebepavyko. Šiandien trasoje buvo sustojęs ir Džeraldo bei Ronaldo Ramoškų tandemas.
„Diena nebuvo pati lengviausia, bet daugiau, mažiau su problemomis susitvarkėme. Šiandien startavome su gera nuotaika, nusiteikimu paskutinei dienai. Pirmą greičio ruožą, virš 100 km viskas klojosi gerai. Penkiasdešimtame kilometre sustojome padėti komandos draugams Džeraldui ir Ronaldui. Jie buvo sustoję dėl gedimo ir mes niekuo negalėjome jiems padėti.
Važiavome toliau ir pasiekėme pirmo greičio ruožo finišą. Antrame greičio ruože įveikus šešis kilometrus, deja, lupome taip į akmenį, kad prakirtome du ratus ir dėl to sustojome mažų mažiausiai valandai, kol mūsų komandos „raudonasis kryžius“ atvežė mums atsarginius ratus į greičio ruožą. Kai pasikeitėme, pradėjome važiuoti toliau, bet jau to tempo nebuvo. Tiesiog važiavome tam, kad finišuotume. Sėkmingai ir finišavome, nuostolių nepadarėme. Džiaugiamės finišu, sezono uždarymu.
Komandai nors ir ne itin sekėsi, bet labai noriu pasidžiaugti, kad ir Aivarui Kavaliauskui su Mykolu Paulavičiumi pavyko finišuoti. Labai gaila Mindaugo Sidabro su Ernestu Česoku, kuriems nepavyko šiandien startuoti, nors mechanikai per visą naktį dėjo visas pastangas, kad jie galėtų startuoti“, – pasakojo „BRO Racing“ komandos vadovas Tomas Mickus.
Galutinėje rikiuotėje Tomas Mickus su Dariumi Leskausku įsitvirtino 27-oje SSV klasės vietoje, 30-oje vietoje finišavo Mindaugas Sidabras su Ernestu Česoku, 35-i Aivaras Kavaliauskas su Mykolu Paulavičiumi, o Džeraldas ir Ronaldas Ramoškos klasifikuojami 37-oje vietoje.
„Baja Marocco“ startavę ekipažai per penkias dienas turėjo įveikti 1300 kilometrų Merzugos regiono apylinkėse. Organizatoriai sportininkams pateikė labai įvairius greičio ruožus – nuo aukščiausio lygio kopų ir smėlynų iki akmenynų.