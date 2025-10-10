„Ring Challenge“ finale naujokams greitėti padės lenktynių inžinierius

Vieta, kur naujokai gali semtis patirties ir profesionalų
Nemuno žiede, „Ring Challenge“ vykdo Lietuvos žiedinių lenktynių B lygos čempionato sprinto važiavimu, rengia pustrečios valandos ištvermės lenktynes, tą pačią dieną ten vyksta ir Lietuvos „Time Attack“ čempionato važiavimai, kuriuose galima varžytis ir su visiškai standartiniais automobiliais. Tai – pirma rimta pakopa į tikrą žiedinių lenktynių pasaulį, tad renginys kiekviename etape sulaukia savo jėgas automobilių sporte išbandyti norinčių naujokų, kurie vėliau virsta mėgėjais, nemaža dalis jų vėliau iškelia sparnus į aukštesnes kategorijas. Tam, kad naujokai nepasiklystų sudėtingo techninio sporto pinklėse, buvo nuspręsta įdarbinti lenktynių inžinierių.
„Visuomet norime renginyje organizuoti lenktynes tiek profesionalams, tiek mėgėjams, kad jie būtų vienoje vietoje, kad profesionalai galėtų padėti naujokams, kad įvairaus pajėgumo lenktynininkai matytų vieni kitus trasoje, ir taip galėtų augti meistriškumo lygis. Tad su Tomu aptarę lenktynių inžinieriaus funkciją sušukome „eureka!“, ši idėja puikiai atitinka mūsų filosofiją“, – kalbėjo „Ring Challenge“ organizatorė Ugnė Rukšėnaitė.
Inžinierius – visiems dalyviams
Varžybose dirbsiantis Tomas Jatkevičius – automobilių inžinierius, konstruojantis, tobulinantis ir remontuojantis sportinius automobilius, pats daug metų praleidęs trasoje, ne kartą pats tapęs Lietuvos ir Baltijos šalių žiedinių lenktynių čempionu sėdėdamas prie vairo. Jis lenktynininkams tiekia sportines padangas bei rūpinasi sportiniais stabdžiais, atstovauja itališką sportinių stabdžių kaladėlių „Fri.tech“ prekės ženklą.
„Visos rimtos lenktynių komandos turi savo inžinierius, kuriems vairuotojas perduoda informaciją apie pojūčius automobilyje, o inžinierius sugalvoja, ką reikia pakeisti, kad šis taptų greitesnis. Vieną rytą pagalvojau, o kodėl gi pačios lenktynės negali turėti savo inžinieriaus? Juk tai į naujokus orientuotas renginys, kuriame pagalba ir patirtis daliai dalyvių tikrai leistų pagreitėti ar sutaupyti pinigų nedarant klaidų automobilio tobulinime ar reguliavime“, – sakė ne pirmus metus prie „Ring Challenge“ prisidedantis T. Jatkevičius.
Tomas padės dalyviams įvairiais su automobiliais ir netgi vairavimu susijusiais klausimais: konsultuos apie pakabos nustatymus, stabdžių parinkimą, automobilio tobulinimo niuansus, geriausias važiavimo trajektorijas, padangų parinkimą, taip pat ir padangų slėgį, kuris lenktynių pasaulyje – ypač daug žaidžiantis faktorius, kuriuo didesnės komandos ir sportininkai tarpusavyje nesidalina.
„Padangų slėgis – individualus dalykas, priklausantis nuo automobilio nustatymų, padangos kietumo, ratų išvirtimo ir netgi vairuotojo vairavimo stiliaus. Padanga važiavimų metu kaista, perkaista, dėvisi greičiau nei turėtų, gali pasirodyti, kad automobilis plaukia, o ne stovi ant kelio, tad reikia parinkti tinkamą slėgį, su kuriuo padanga galėtų pasiekti darbinę temperatūrą tolygiai per visą paviršių“, – aiškino T. Jatkevičius.
Vykusios idėjos tęsinys
Spalio 18-oji nebus pirmasis Tomo, kaip lenktynių inžinieriaus amplua „Ring Challenge“. Šią idėją jis jau išbandė antrame sezono etape Nemuno žiede.
„Kadangi mane daugiausiai žino kaip stabdžių ekspertą, tai nuolat lenktynėse sulaukiu klausimų apie juos, ir tuomet teko daug apie tai konsultuoti. Vienam dalyviui buvo bėdų su „Porsche“ stabdžiais, pedalas į dugną nukrito kai kaladėlės pasibaigė, teko sutvarkyti problemą. O bendrai įvairių klausimų gavau: kokias spyruokles, kokius stabilizatorius automobilyje naudoti, vienas dalyvis netgi davė savo automobiliu trasoje pravažiuoti, kad pasakyčiau, kas negerai“, – istorijomis dalijosi lenktynininkas ir inžinierius.
Spalio 18 dieną vyksiančiame etape Tomas Jatkevičius dirbs oficialiai, ir visą dieną savo laiką bus pašventęs dalyviams, kad šie galėtų pagreitėti, arba pasibaigus sezonui žinotų, kokius darbus jiems atlikti garaže bus naudingiausia.