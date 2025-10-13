Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasAutosportas

Tragedija Lenkijoje – ralio metu į medį trenkęsis vairuotojas sudegė gyvas

2025 m. spalio 13 d. 11:05
Lrytas.lt
Lenkijos autosporto pasaulyje – gedulas. „Rajd Nyski“ ralio metu po avarijos užsiliepsnojo automobilis, jo vairuotojas sudegė gyvas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša vietos policija, sekmadienį apie 11 valandą ekipažas, vairuojantis BMW markės automobilį, padarė avariją. Mašina trenkėsi į medį ir užsiliepsnojo. Nepaisant suteiktos pagalbos vienas ralio dalyvių mirė vietoje. Jo porininkas buvo transportuotas į ligoninę.
Mirusysis – 40-metis Arturas Senkowskis.
Ralis iš pradžių buvo sustabdytas, o galiausiai ir atšauktas.
„Iš pagarbos mirusiajam, jo artimiesiems ir visai ralio bendruomenei organizatoriai nusprendė nutraukti varžybas. Ralis nebesitęs“, – organizatoriai skelbė pranešime.
Tai – jau antrasis skaudus atvejis šiame ralyje praėjusį savaitgalį.
Šeštadienį vienas automobilių išvažiavo iš trasos ir partrenkė du žmones – ten dirbusius fotografus. Vienas jų buvo transportuotas į Nysos ligoninę greitosios medicinos pagalbos automobiliu, kitas – straigtasparniu.
ralisLenkija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.