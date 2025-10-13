Tragedija Lenkijoje – ralio metu į medį trenkęsis vairuotojas sudegė gyvas

Kaip praneša vietos policija, sekmadienį apie 11 valandą ekipažas, vairuojantis BMW markės automobilį, padarė avariją. Mašina trenkėsi į medį ir užsiliepsnojo. Nepaisant suteiktos pagalbos vienas ralio dalyvių mirė vietoje. Jo porininkas buvo transportuotas į ligoninę.
Mirusysis – 40-metis Arturas Senkowskis.
Ralis iš pradžių buvo sustabdytas, o galiausiai ir atšauktas.
„Iš pagarbos mirusiajam, jo artimiesiems ir visai ralio bendruomenei organizatoriai nusprendė nutraukti varžybas. Ralis nebesitęs“, – organizatoriai skelbė pranešime.
Tai – jau antrasis skaudus atvejis šiame ralyje praėjusį savaitgalį.
Šeštadienį vienas automobilių išvažiavo iš trasos ir partrenkė du žmones – ten dirbusius fotografus. Vienas jų buvo transportuotas į Nysos ligoninę greitosios medicinos pagalbos automobiliu, kitas – straigtasparniu.