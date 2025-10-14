Savo klasės dešimtuke pirmame Maroko ralio etape finišavę lietuviai sulaukė akmenų krušos

Sekmadienį vykusiame prologe lietuviai užfiksavo 16-ą laiką, tad šiandien pirmame greičio ruože prie starto stojo kur kas aukštesnėje pozicijoje nei bylojo jiems suteiktas starto numeris.
Pirmadienį organizatoriai dalyviams pasiūlė 298 kilometrų ilgio greičio ruožą, o dar 481 kilometrą ekipažai turėjo įveikti pervažiavimuose nuo bivako iki starto ir po finišo iki bivako. „Izotono sporto“ duetas šiame greičio ruože preliminariai užfiksavo devintą rezultatą ir lyderiams per tris šimtus kilometrų nusileido 15 minučių.
„Ilga diena eina į pabaigą. Greičio ruožas įveiktas. Mums sekėsi neblogai. Turėjome vieną sustojimą. Pagalvojau, kad gal padangą nuleido, taip keistai ėmė valdytis bagis, tai stojome žiūrėti, ar nereikia keisti rato, bet viskas buvo gerai. Gal dėl smėlio specifikos buvo toks jausmas.
Vėliau kažkas atsitiko su visų varomųjų ratų sistemos įjungimu – pas mane ant ekrano rodo, kad visi varomi ratai įjungti, bet kartą vos neapsisukome. Tuomet pažiūrėjome, kad antrame skydelyje sistema rodo, kad varomi ratai tik du. Tai stojome žiūrėti, kas čia negerai, nes tikrai jautėsi nesukabintas priekis. Sugaišome šiek tiek laiko, bet perkrovus sistemas problema dingo“, – sakė ekipažo vairuotojas Mindaugas Sidabras.
Ekipažo šturmanas Ernestas Česokas pridūrė, kad duetas šiandien surinko visus kelio taškus, tad jų preliminarus rezultatas dėl baudų už kelio taškus keistis neturėtų. Kaip vieną iš dienos nuotykių navigatorius įvardijo ne itin sklandų degalų papildymą neutralizacijos zonos metu.
„Organizatoriai nesugebėjo su savo įranga tinkamai įpilti degalų, tai kol mes išsipakavome visas savo priemones degalų papildymui, vos nepavėlavome išvažiuoti. Bet spėjome, nors streso buvo. Paskutiniai greičio ruožo kilometrai buvo greiti, vietomis su greičio ribojimais“, – kalbėjo Ernestas Česokas.
Beje, lietuviai šiandien turėjo ir ne itin malonią situaciją, kai greičio ruože vietos gyventojų buvo sutikti akmenų kruša. Laimei nė vienas metimas nebuvo toks, kad sužeistų ekipažo narius, nors į bagio kėbulą keletas akmenų ir pataikė.
„Gavome akmenų, bet ne iš po ratų nuo kitų dalyvių, o nuo vaikų, žiūrovų. Marokiečiai vaikai gerai mėto akmenis. Į vidų neįmetė, bet į išorę pataikė. Vieni vaikai draugiški, mojuoja, kiti akmenimis mėtosi“, – šypsenos neslėpė „Izotono sporto“ ekipažo nariai.
Antrąją ralio dieną dalyviai turės įveikti 306 km ilgio greičio ruožą. Pervažiavime šįkart teks nuvažiuoti gerokai mažiau kilometrų – vos 87.