„Formulės 1“ sprinto kvalifikaciją JAV laimėjo M. Verstappenas

2025 m. spalio 18 d. 13:42
Lrytas.lt
Penktadienį Ostine (JAV) prasidėjo 19-as „Formulės 1“ 2025 metų sezono etapas. Po vidurnakčio vykusioje sprinto kvalifikacijoje greičiausias buvo „Red Bull“ pilotas Maxas Verstappenas, kuris aplenkė čempionate pirmaujančius „McLaren“ lenktynininkus.
Kvalifikaciją laimėjęs M.Verstappenas paskutiniu bandymu ratą įveikė per 1 min. 32.143 sek. Olandas 0.071 sek. aplenkė britą Lando Norrisą („McLaren“) ir 0.380 sek. – kitą „McLaren“ pilotą australą Oscarą Piastri.
Sensaciją pateikė vokietis Nico Hulkenbergas, iškovojęs 4-ąją vietą („Sauber“, 1:32.645). Jis aplenkė „Mercedes“ lyderį britą George‘ą Russellą (1:32.888).
Blankiai pasirodė „Ferrari“ komanda. Britas Lewisas Hamiltonas užėmė vos 8-ąją vietą (1:33.035), o monakietis Charlesas Leclercas – 10-ąją (1:33.104).
Sprinto lenktynės prasidės šiandien 20 val.
