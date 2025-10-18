„Formulės 1“ sprinto kvalifikaciją JAV laimėjo M. Verstappenas

Kvalifikaciją laimėjęs M.Verstappenas paskutiniu bandymu ratą įveikė per 1 min. 32.143 sek. Olandas 0.071 sek. aplenkė britą Lando Norrisą („McLaren“) ir 0.380 sek. – kitą „McLaren“ pilotą australą Oscarą Piastri.
Sensaciją pateikė vokietis Nico Hulkenbergas, iškovojęs 4-ąją vietą („Sauber“, 1:32.645). Jis aplenkė „Mercedes“ lyderį britą George‘ą Russellą (1:32.888).
Blankiai pasirodė „Ferrari“ komanda. Britas Lewisas Hamiltonas užėmė vos 8-ąją vietą (1:33.035), o monakietis Charlesas Leclercas – 10-ąją (1:33.104).
Sprinto lenktynės prasidės šiandien 20 val.