„Formulės 1“ kvalifikacijoje niekas neprilygo M. Verstappenui

2025 m. spalio 19 d. 08:24
Lrytas.lt
JAV mieste Ostine tęsiasi 19-asis „Formulės 1“ sezono etapas. Šeštadienį lenktynių kvalifikaciją laimėjo olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“, 1:32.510) ir jis pagrindinėse lenktynėse startuos iš pirmosios pozicijos. Jis buvo laimėjęs ir sprinto kvalifikaciją.
Nors olandas paskutinio savo rato nevažiavo dėl to, kad ekipa apsiskaičiavo dėl kvalifikacijos laiko, niekas iš varžovų jo neaplenkė.
Antrą vietą iškovojo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:32.801), o trečia – monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:32.807).
Ketvirtą vietą iškovojo George’as Russellas, penktas liko Lewisas Hamiltonas. Šeštą rezultatą užfiksavo Oscaris Piastris. Septintoje ir aštuntoje vietose finišavo „Mercedes“ ir „Ferrari“ pilotai Andrea Kimi Antonelli bei Oliveris Bearmanas.
Devintas liko Carlosas Sainzas, o dešimtuką užbaigė Fernando Alonso.
Formulė 1Maxas VerstappenasCharlesas Leclercas
