„Formulės 1“ kvalifikacijoje niekas neprilygo M. Verstappenui

Nors olandas paskutinio savo rato nevažiavo dėl to, kad ekipa apsiskaičiavo dėl kvalifikacijos laiko, niekas iš varžovų jo neaplenkė.
Antrą vietą iškovojo britas Lando Norrisas („McLaren“, 1:32.801), o trečia – monakietis Charlesas Leclercas („Ferrari“, 1:32.807).
Ketvirtą vietą iškovojo George’as Russellas, penktas liko Lewisas Hamiltonas. Šeštą rezultatą užfiksavo Oscaris Piastris. Septintoje ir aštuntoje vietose finišavo „Mercedes“ ir „Ferrari“ pilotai Andrea Kimi Antonelli bei Oliveris Bearmanas.
Devintas liko Carlosas Sainzas, o dešimtuką užbaigė Fernando Alonso.
