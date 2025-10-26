Lrytas Premium prenumerata tik
Įtampa kaista: F1 lyderis užfiksavo antrą prasčiausią sezono rezultatą kvalifikacijoje

2025 m. spalio 26 d. 01:44
Lrytas.lt
„Formulės 1“ Meksikos „Grand Prix“ kvalifikacijoje Oscarui Piastri nesugebėjus įveikti gero rato įtampa kovoje dėl titulo ir toliau auga.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį vykusiose kvalifikacijoje sau lygių neturėjo „McLaren“ pilotas Lando Norrisas, kuris šiuo metu čempionate užima antrąją vietą.
Tuo tarpu be jokių trukdžių vykusioje kvalifikacijoje čempionato lyderis ir L.Norriso komandos draugas O.Piastri liko tik aštuntas. Tiesa, dėl Carloso Sainzo baudos O.Piastri startuos iš septintos vietos.
Visgi prasčiau australas buvo pasirodęs tik Azerbaidžiane, kur lemiamoje dalyje nesugebėjęs užfiksuoti rezultato užėmė devintąją vietą.
Šįkart puikiai pasirodė „Ferrari“ pilotai Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas, kurie atitinkamai užėmė antrą ir trečią vietas, o už jų nugaros liko George‘as Russellas su „Mercedes“ bolidu.
Pastaruoju metu puikius rezultatus demonstruojantis ir į kovą dėl titulo įsitraukęs „Red Bull“ lyderis Maxas Verstappenas užėmė penktąją vietą.
Likus penkioms lenktynėms O.Piastri pirmauja turėdamas 346 taškus. Antroje vietoje esantis L.Norrisas savo sąskaitoje turi 332 taškus, o M.Verstappenas su 306 taškais rikiuojasi trečias.
Komandinėje įskaitoje „McLaren“ jau prieš kelis turus užsitikrino čempionų titulą, tačiau verda itin atkakli kova dėl antrosios vietos. „Mercedes“ turi 341 tašką, „Ferrari“ – 334, o „Red Bull“ 331.
Formulė 1Oscaras PiastriLando Norrisas
