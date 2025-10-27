Po dramatiškų Meksikos lenktynių – naujas lyderis „Formulėje 1“

Drama prasidėjo jau pirmajame posūkyje. Maxas Verstappenas, Charlesas Leclercas, Kimi Antonelli ir Isackas Hadjaras nesugebėjo išlaikyti savo bolidų trasoje ir važinėjosi žole, tačiau tokiu būdu neprarado pozicijų.
Septintajame rate M.Verstappenas ir L.Hamiltonas kelis posūkius paeiliui vienas kitą išstūminėjo iš trasos, o labiausiai nuo to nukentėjo George‘as Russellas, kuris saugodamas bolidą buvo priverstas pasisaugoti ir taip prarasti dvi pozicijas.
Per visą šį chaosą buvo nubaustas tik vienas pilotas – L.Hamiltonas. Britui buvo skirta 10 sek. bauda už grįžimą į trasą.
Jeigu visi pilotai visą laiką kovojo dėl pozicijų ir atakavo bei gynėsi vienas nuo kito, tai itin nuobodokas lenktynes turėjo Lando Norrisas. „McLaren“ vairuojantis britas greitai susikūrė milžinišką persvarą ir prieš antrąją vietą užėmusį Charlesą Leclercą finišavo su beveik 40 sekundžių pranašumu.
Monegaskas paskutiniuose ratuose atlaikė pasaulio čempiono M.Verstappeno atakas.
Tu tarpu neįtikėtina rezultatą užfiksavo Oliveris Bearmanas su „Haas“ bolidu. Starto metu kelias pozicijas įgijęs britas atlaikė abiejų „Mercedes“ pilotų bei čempionato lyderio Oscaro Piastri atakas ir finišavo 4-oje pozicijoje.
Čempionate iki šių lenktynių pirmavęs O.Piastri liko penktas.
Likus 4 etapams pirmas dvi vietas užima „McLaren“ pilotai. Visgi, nauju čempionato lyderiu tapo nuostabias lenktynes nuvažiavęs L.Norrisas, kurio sąskaitoje yra 357 taškai. Antroje vietoje esantis O.Piastri atsilieka vos tašku, o trečiąją vietą užimantis M.Verstappenas turi 321 tašką.
