Plytinės kartodrome baigėsi net septynis mėnesius vykusi lenktynių serija

Nuo balandžio vykusiuose etapuose dalyviai buvo skirstomi pagal svorį į S, L ir XL kategorijas. Todėl negalvokite, kad Plytinės kartodromo mėgėjų kartingo čempionato dalyviai – tik vaikai: Tik S kategorijoje lenktyniavo sportininkai, sveriantys mažiau nei 65 kg, o L arba XL grupėse varžėsi tie, kurie sveria atitinkamai 65–85 arba per 85 kg. Ir dalyvio amžius čia reikšmės neturėjo.
Tai buvo padaryta tam, kad suvienodinti visų galimybes – tam tikros svorio kategorijos sportininkų svoris kartu su kartingu buvo suvienodinamas, kad kova būtų kuo lygesnė.
„Labai džiaugiuosi, kad kartodoromo mėgėjų varžybų dalyvių būrys šiemet perkopė 200. Tai rodo, kad Plytinės kartodoromas ne vienam šimtui vairuotojų tapo ta vieta, kurioje tu gali gauti neįkainojamų pamokų. Mes visada eismo saugumą vadinome savo prioritetu, todėl visus mėgėjų čempionato dalyvius drąsiai galiu vadinti savo įgūdžius akivaizdžiai pagerinusiais vairuotojais. O tai prisideda prie visų mūsų saugesnių kelionių gatvėse. Visuose etapuose dalyvių buvo itin daug, nors šių metų lenktynes dažnai lydėjo tikrai ne patys geriausi orai“, – projekto sėkme džiaugiasi Plytinės kartodoromo vadovas Darius Jonušis.
Visose dalyvių grupėse lenktynininkai buvo skirstomi į mažiau patirties turinčius ir vadinamąją PRO kategoriją: į ją patekdavo kartingo ar kitose automobilių sporto varžybose dalyvaujantys ar dalyvavę sportininkai ar ne pirmą sezoną kartodorome savo įgūdžius „šlifuojantys“ greičio mėgėjai.
Pavyzdžiui, S PRO grupėje per žingsnį nuo garbės pakylos bendroje sezono rikiuotėje liko Ugnė Puškoriūtė, kuri per 7 etapus surinko 239 taškus ir užėmė 4-ą vietą. Ją aplenkė tik pergalę paskutiniame etape ir sezone išplėšęs Jokūbas Kaminskas (285 taškai), Benas De La Mare (irgi 285) ir Deividas Večkys (247).
Įdomu tai, kad šioje klasėje pirmos ir antros vietos laimėtojai surinko po vienodą tašų skaičių ir nugalėtoją lėmė tik daugiau iškovotų pergalių atskiruose etapuose.
S grupėje, kur iš viso lenktyniavo 28 sportininkai, nugalėtoju tapo Rokas Brokorius (271 taškas). Akimirkos iki sezono pergalės pristigusiam Šarūnui Armanavičiui (270) po paskutinio etapo finišo nuriedėjo apmaudo ašara: atsigriebti bus galima jau kitą sezoną. Trečią vietą šioje grupėje užėmė Nojus Pukelis – 251 taškas. Rokas visą čempionatą laimėjo tik dėl to, kad viename iš pačių paskutinių ratų įveikė greičiausiai savo klasėje. Už tai suteikiamas papildomas taškas, kuris galų gale ir tapo lemiamu. Rokas Brokorius ir Šarūnas Armanavičius yra draugiai, tad paaiškėjus galutiniams rezultatams nugalėtojui teko guosti vicečempioną – pergalė iš rankų išslydo tiesiog paskutinę akimirką...
Daugiausiai dalyvių – net 67 – per sezoną kovojo L kategorijoje. Čia nuo pat pirmo etapo varžovus greičiu lenkė Augustas Kaminskas, kuris iš viso surinko 278 taškus. O kova dėl antros vietos vyko iki paskutinių čempionato metrų: Jevgenij Simonait aplenkė Domantą Brazauską ir paskutiniame etape, ir sezono rikiuotėje (206 taškai prieš 204).
L PRO grupėje prieš paskutines lenktynes lyderius – Jokūbą Meidų ir Simą Varšicką – skyrė vos 1 taškas. Fortūna šį kartą šypsojosi Jokūbui, kuris sezoną baigė, turėdamas 260 taškų, Simui atiteko 2-oji vieta (253), o paskutines lenktynes laimėjęs Martynas Bėrantas (229) sezoną baigė trečias.
XL grupėje jau prieš paskutinį etapą pergalę buvo užsitikrinęs Vytautas Silevičius (262), o Ričardas Vaikėnas ir Viktor Cybulskij kovojo iki pat paskutinių posūkių. Sėkmingiau finaliniame etape finišavęs Ričardas iš viso surinko 240, o Viktor – 231 tašką. Tai buvo vienintelė klasė, kurios nugalėtojas titulą užsitikrino dar priešpaskutiniame etape ir paskutiniame net nedalyvavo.
XL PRO grupėje didesnė intriga irgi buvo tik dėl kitų pozicijų ant podiumo. Nugalėtojo vardas praktiškai buvo jau aiškus. Sezono lyderio vardą pateisino Marijus Jašinskas (269), antros vietos taurę pelnė Zdislavas Giliūnas, o Deividas Nemura sugebėjo aplenkti Evaldą Meškonį ir užimti 3-ią vietą: jis surinko 218, o pagrindinis varžovas – 216 taškų.
„Labai įdomus čempionatas, labai lygi kova ir milžiniška konkurencija. Man labai patiko čia dalyvauti. Patiko dar ir dėl to, kad čia yra puiki vieta pasitobulinti savo vairavimo įgūdžius – visą laiką važiuoji ieškodamas sukibimo, turi labai greitai pajausti, kada kartingas pradeda slysti. Aišku, tai duoda naudos ir kasdieniame vairavime,“ – po finišo pasakojo šios klasės nugalėtojas M. Jašinskas.
Beveik šešis dešimtmečius veikiantis Plytinės kartodromas yra analogų neturinti erdvė Vilniuje: čia bet kuriuo metų laiku galima treniruotis ir gerinti vairavimo įgūdžius, kad kartingo trasoje susiformavę gebėjimai prisidėtų prie saugesnio eismo kasdienėse kelionėse.