Gąsdinanti avarija „Formulėje 1“: bolidas – sumaitotas, lenktynės – sustabdytos ilgam

2025 m. lapkričio 8 d. 17:58
Lrytas.lt
Šeštadienio popietę „Formulės 1“ sprinto lenktynių San Paule (Brazilija) metu įvyko gąsdinanti avarija, privertusi už galvos griebtis žiūrovus tiek šalia trasos, tiek ir prie televizorių ekranų.
Sprintas – trumpos, taktika paremtos lenktynės, vykstančios dieną prieš pagrindines lenktynes, už kurias geriausiems aštuoniems lenktynininkams skiriami turnyrinės įskaitos taškai. Po sprinto, kaip įprasta, vėliau vyksta kvalifikacija, o kitądien – ir pagrindinės lenktynės.
Šeštadienio sprinto Brazilijos Grand Prix metu „Sauber“ atstovaujantis brazilas Gabrielis Bortoleti bandė lenkti oponentą Isacką Hadjarą, tačiau nesuvaldė bolido ir trenkėsi į apsauginį barjerą. Bolidas staiga pakilo į orą, praskrido skersai trasos ir dar kartą trenkėsi į apsauginę sieną. Po smūgių nulėkė vairas, ratai, o visas bolidas buvo sumaitotas.
Iškart buvo paskelbta raudona vėliava ir lenktynės buvo sustabdytos maždaug pusvalandžiui.
Pats G. Bortoleti visgi sužalojimų nepatyrė ir pats išlipo iš bolido. Lenktyninkas kituose Brazilijos Grand Prix etapo etapuose dalyvauti galės, viskas dabar priklausys nuo „Sauber“ komandos mechanikų.
Tuo tarpu sprinto lenktynes laimėjo čempionato lyderis Lando Norrisas, dabar jau 9 taškais atitrūkęs nuo antroje vietoje esančio Oscaro Piastri. 
 
Formulė 1avarija

