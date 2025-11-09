„Formulės 1“ lenktynėse Brazilijoje – neįtikėtinas M. Verstappeno šuolis ir L. Norriso pergalė

Lenktynes laimėjo pirmasis jose startavęs Lando Norrisas. 25 taškus susižėręs „McLaren“ atstovas dar solidžiau įsitvirtino viso sezono turnyrinės lentelės viršuje, nuo antroje vietose esančio komandos draugo Oscaro Piastri dabar atitrūkęs jau 24 taškais.
Pats O. Piastri San Paule vykusiose lenktynėse finišavo šeštas.
Didžiausia lenktynių istorija visgi tapo „Red Bull Racing“ atstovo Maxo Verstappeno neįtikėtinas šuolis per pozicijas. Daugkartinis „Formulės 1“ čempionas buvo priverstas lenktynes pradėti iš bolidų aptarnavimo zonos, kadangi po prasto pasirodymo kvalifikacijoje komanda pakeitė tiek variklį, tiek ir bolido pakabą.
Galiausiai M. Verstappenas finišavo trečias, tapdamas tik aštuntuoju lenktyninku „Formulės 1“ istorijoje, sugebėjusiu užimti vietą podiume po to, kai startavo iš pit lane'o. Dar daugiau – M. Verstappenas dėl pradurtos padangos turėjo daryti ankstyvą neplanuotą sustojimą.
Paskutinysis tokį žygdarbį 2014-aisiais įvykdė Lewisas Hamiltonas.
Nuo antroje vietoje finišavusio Kimi Antonelli olandas atsiliko vos 0,362 sekundės.
Tuo tarpu baisią avariją sprinto lenktynėse šeštadienį patyręs „Sauber“ lenktynininkas Gabrielis Bortoleto dėl tos pačios priežasties nebaigė ir pagrindinių lenktynių.